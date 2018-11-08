Добавить цвета: Джулия Робертс поэкспериментировала над внешностью

51-летняя актриса Джулия Робертс решила несколько поэкспериментировать над своей внешностью и добавить яркости, изменив цвет волос на розовый оттенок.

Так, актриса продемонстрировала поклонникам розовое колорирование волос. Новые фото Джулия опубликовала на своей странице в Instagram.

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Стилист Джулии Серж Норман перекрасил кончики волос звезды в нежно-розовый оттенок – millennial pink, который придает образу свежести и молодости.

Окрашенные волосы Робертс, которые она заплела в свободную косу, имеют эффект омбре: плавный переход от светлых корней к более розовым кончикам.

Джулия Робертс перекрасила волосы в розовый цвет: смотрите видео