Добавить цвета: Джулия Робертс поэкспериментировала над внешностью
51-летняя актриса Джулия Робертс решила несколько поэкспериментировать над своей внешностью и добавить яркости, изменив цвет волос на розовый оттенок.
Так, актриса продемонстрировала поклонникам розовое колорирование волос. Новые фото Джулия опубликовала на своей странице в Instagram.
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Стилист Джулии Серж Норман перекрасил кончики волос звезды в нежно-розовый оттенок – millennial pink, который придает образу свежести и молодости.
Окрашенные волосы Робертс, которые она заплела в свободную косу, имеют эффект омбре: плавный переход от светлых корней к более розовым кончикам.
Джулия Робертс перекрасила волосы в розовый цвет: смотрите видео