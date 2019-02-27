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      Добкин обозвал "го*няными людьми" ряд украинских артистов

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      Добкин обозвал ряд украинских артистов
      Добкин обозвал ряд украинских артистов / Фото из открытых источников

      Нардеп из фракции "Оппозиционного блока" Михаил Добкин обозвал украинских артистов, которые ярко демонстрируют свою гражданскую позицию. К брани скандальный политик прибег, комментируя скандал вокруг Нацотбора на Евровидение-2019.

      "Джамала, Зибров, Мухарский, Приходько, Ягольник и другой музыкально-патриотический отстой, после отказа ехать на Евровидение Freedom Jazz и КAZKA, надеюсь, поняли, что они не только никакие как артисты, музыканты, продюсеры, но и люди го*няные?! А НОТУ – в отставку, нах*р!", – написал Добкин в Twitter.

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      На сообщение Добкина бурно среагировали другие пользователи микроблога. Так, один из них предложил Добкину самому представить Украину на Евровидении-2019.

      Мишка, а езжай ты на Евровидение. Поставишь стол на сцене, почитаешь что-нибудь по-дебильному написано...,
      – говорится в саркастическом комментарии.

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      Это далеко не первое скандальное заявление Добкина. Так, в августе 2018 года политик обозвал украиноязычную музыку "низкопробным го*ном".

      А перед этим, весной того же года, Добкин оскорбительно высказался в адрес украинского языка.

      "Філіжанка. Мешти. Коцик. Гарбата. Жевжик. Это не бранные слова. Это украинский язык от "не рабов", – писал политик в своем Twitter.

      Что известно о скандале вокруг Нацотбора на Евровидение-2019?
      В финале Нацотбора на Евровидение-2019 победила певица MARUV. После этого ее начали остро критиковать за гастроли в России, нечеткие ответы о войне на Донбассе и известии о том, что права на ее песню Siren Song принадлежат российской компании Warner Music Russia.
      После этого MARUV отказалась представлять Украину на Евровидении-2019: она не подписала соответствующий договор с Национальной общественной телерадиокомпанией Украины. Певица сказала, что "не готова выступать с лозунгами, превращая свое пребывание на конкурсе в промо-акции наших политиков".
      После MARUV от участия в Евровидении-2019 отказались коллектив Freedom Jazz и группа KAZKA.

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      Теги: Новости Украины Новости политики Евровидение 2019 Музыка Евровидение Скандал Оппозиционный блок Михаил Добкин
      Источник: 24 канал
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