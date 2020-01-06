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      Добкин приобрел коммунистический памятник за полмиллиона и перевез его из Львова в Харьков

      172 Читати новину українською
      Михаил Добкин / Фото из открытых источников

      Одиозный бывший член "Партии регионов" и екснардеп Михаил Добкин опять отличился. На этот раз он решил купить барельеф Ордена победы, который был установлен на Монумента славы во Львове.

      Соответствующее сообщение Добкин написал в своем инстаграме. По словам политика, приобрел он этот орден в одной из львовских фирм, где он якобы лежал в изуродованном состоянии. Вес ордена – 700 килограммов.

      Важно! Добкин обозвал "го*няными людьми" ряд украинских артистов

      Им торговали, как ломом цветного металла. Мы выкупили его у вандалов. Почти за полмиллиона гривен. Теперь он – в Харькове, и ждет то время, когда мы вернем его на прежнее место. Вместе с адекватными львовянами вернем. Но, думаю, это будет не скоро,
      – написал Добкин.

      Также он обнародовал фото купленной вещи и как ее якобы снимали с монумента славы.

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

      Это Орден Победы со львовского Монумента Славы. На второй фотографии - так Монумент Славы выглядел раньше. На третьей, четвёртой, пятой и шестой фотографиях - благодарные потомки полицаев разрушают Монумент. На седьмой фотографии - в таком состоянии мы нашли Орден Победы с Монумента на одной из львовских фирм. Он весит больше 700 кг. Им торговали, как ломом цветного металла. Мы выкупили его у вандалов. Почти за полмиллиона гривен. Теперь он в Харькове и ждёт того времени, когда мы вернём его на прежнее место. Вместе с адекватными львовянами вернём. Но, думаю, это будет не скоро. П.С. Оказывается с памятниками воюют не только по идеологическим мотивам. Это ещё у патриотов и неплохой бизнес.

      A post shared by Михаил Добкин (@dobkinmm) on

      Что известно о Михаиле Добкине и скандалах с его участием

      Он уже не раз отличался негативными действиями и заявлениями в сторону Украины. В частности, в 2013 — 2014 годы он выступал с резкой критикой Евромайдана: назвал оппозиционеров "уродами", а митингующих "веселыми клоунами. В 2014-м году его подозревали в посягательстве на территориальную целостность Украины и даже задержали за укрывательство от следствия. Однако впоследствии украинский олигарх Ринат Ахметов выступил с заявлением-просьбой о защите и освобождении Добкина под залог.

      Кроме того, в том же 2014-м Добкин, занимая должность председателя Харьковской ОГА, пришел на сессию в футболке с надписью "Беркут". Также он был одним из организаторов сепаратистского съезда депутатов всех уровней юго-востока и Крыма, который прошел в Харькове во время событий Революции Достоинства.

      Сейчас продолжается расследование дела, по которому Добкина подозревают в земельных махинациях, которые он проводил в 2008 году, находясь на посту городского главы Харькова. По версии следствия, благодаря своему служебному положению он способствовал хищению земельных участков в более 75 гектаров и стоимостью в более чем 240 миллионов гривен. Ему грозит 12 лет тюрьмы. Из-за этого дела в 2017 году Добкина лишили депутатской неприкосновенности.

      На выборах в Верховную Раду IX созыва был №15 в списке "Оппоблока", но в итоге не прошел в парламент.

      Советуем ознакомиться! Схемы Добкина: почему нардепа привлекли к суду

      Что известно о монументе Славы во Львове

      Он под декоммунизацию не попал, ведь уже во времена Независимости Украины на стелу добавили надпись, что памятник посвятили победителям над нацизмом.

      В последние годы 9 мая здесь проводились поминальные мероприятия по чествованию памяти погибших во Второй мировой войне. Также неоднократно представители радикальных течений пытались испортить этот монумент, поскольку тот, по их убеждению, является символом советской оккупации Украины.

      Снести его решила специально созданная рабочая группа. По выводам экспертов, 30-метровая стела находилась в аварийном состоянии. Относительно остального комплекса, то его судьбу должны были решить на архитектурном конкурсе.

      К теме! Массивный советский монумент начали разбирать во Львове

       

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      Автор: Андрей Шляхтин
      Теги: Новости Украины Новости политики Скандал Михаил Добкин Новости Харькова СССР Новости Львова Декоммунизация
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