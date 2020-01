Добкин приобрел коммунистический памятник за полмиллиона и перевез его из Львова в Харьков

Это Орден Победы со львовского Монумента Славы. На второй фотографии - так Монумент Славы выглядел раньше. На третьей, четвёртой, пятой и шестой фотографиях - благодарные потомки полицаев разрушают Монумент. На седьмой фотографии - в таком состоянии мы нашли Орден Победы с Монумента на одной из львовских фирм. Он весит больше 700 кг. Им торговали, как ломом цветного металла. Мы выкупили его у вандалов. Почти за полмиллиона гривен. Теперь он в Харькове и ждёт того времени, когда мы вернём его на прежнее место. Вместе с адекватными львовянами вернём. Но, думаю, это будет не скоро. П.С. Оказывается с памятниками воюют не только по идеологическим мотивам. Это ещё у патриотов и неплохой бизнес.

A post shared by Михаил Добкин (@dobkinmm) on Jan 5, 2020 at 1:37pm PST