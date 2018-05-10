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Добкин в Берлине нес советский флаг и позировал с "георгиевской" лентой: фото

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Добкин позировал с красным флагом в Берлине
Добкин позировал с красным флагом в Берлине / Facebook

Народный депутат от "Оппозиционного блока" Михаил Добкин показал, как отмечал 9 мая в Берлине.

9 мая на своей странице в Facebook депутат похвастался фото и видео, как в столице Германии без проблем носит запрещенную в Украине символику.

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На фото Добкин не стесняясь позирует с красным флагом с серпом и молотом и носит "колорадскую ленту".

Добкін георгіївська

Михаил Добкин надел "георгиевскую ленту" 9 мая в Берлине

На одном из видео нардеп рассказал, что приехал праздновать День победы в Берлин и вспоминает о "фашистской заразе, которая прилипла к Украине".

В 2015-м году законом о декоммунизации советская символика была запрещена в Украине.

9 мая во время мероприятий к Дню победы сразу в нескольких городах правоохранители задерживали лиц, которые использовали эту запрещенную символику.

Теги: Новости Украины Новости политики День Победы 9 мая Михаил Добкин Оппозиционный блок Красные флаги
Источник: 24 Канал
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