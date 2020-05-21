Добраться на работу почти невозможно: как украинцы живут без общественного транспорта

После первого ослабления карантина и запуска ряда предприятий украинцы попали, ведь добраться на работу почти невозможно. Если идти пешком не вариант, то некоторым чтобы доехать даже по спецпропуску надо потратить полдня. И не только из-за пересадки, но и пробок, которые заполонили города и столицу в частности.

Прочитать газету полностью, поговорить по телефону и промокнуть под дождем – все это Валентина Васильевна успевает сделать пока стоит в многометровой очереди на троллейбус. Об этом она рассказала 24 каналу.

Интересно В Украине возобновляют работу общественного транспорта с 22 мая

Домой с работы во время карантина она ездит на общественном транспорте. Но очередь – это не единственная беда. Женщина говорит, что из-за пробок и переполненности троллейбусов – поездка с пересадками длится часами.

В троллейбус Валентину Васильевну впускают только по пропуску из больницы, где женщина работает инженером. На входе этот документ внимательно проверяет кондуктор у всех пассажиров.

Таких, как Валентина Васильевна, в Киеве сотни. Возмущенные украинцы жалуются на огромные очереди в соцсетях, публикуют фото и видео из остановок.

Использование такси

Если в очереди выстоять нет сил, добираются на работу люди или пешком или на такси. Иван говорит, дорога в офис ежедневно для него влетает в копейку. Он выбирает именно такси. И жалуется, там теперь берут втридорога за поездку.

А все потому, что на дороге сейчас в разы больше автомобилей, чем в докарантинные времена. Поэтому из-за пробок такси берут заказы только по повышенному тарифу – объясняют перевозчики.

Читайте также Украина собирается возобновить железнодорожное сообщение: известна дата

Однако мужчине повезло – деньги на такси тратит не из собственного кармана. Поездки возмещает ему предприятие, где он работает. Но уже со вторым этапом ослабления карантина, которое обещает Кабмин, вскоре, на дорогах должно стать меньше пробок – запустят метро и наземный транспорт.

Однако работать он будет при определенных условиях – возить позволят лишь наполовину заполненный салон за одну поездку. Экономисты говорят, что перевозчикам такие условия невыгодны. Поэтому удар по кошельку снова могут почувствовать пассажиры.

Если они решат, что для них нерентабельно перевозить по новым правилам, то они могут захотеть от государства разрешения на повышение тарифов или автоматически их повысят,

– объяснил инвестиционный банкир Сергей Фурса.

В киевской подземке к возобновлению работы уже готовы. И опубликовали новые условия перевозки пассажиров: метро в Киеве будет работать без жетонов. Оплатить проезд можно будет только с помощью электронного билета KyivSmardCard, бесконтактной картой или с помощью мобильных приложений. А вот льготники смогут пройти в подземку после предъявления карточки киевлянина.



Как Украина будет выходить из карантина / Инфографика 24 канала

