Ексочільник Молдови Ігор Додон зустрівся з самопроголошеним президентом Білорусі Олександром Лукашенком. Вони поговорили про ситуацію у країнах, політику та санкції.

Додон назвав Лукашенка прикладом. Зокрема в тому, як він витримав тиск під час останніх подій в Білорусі.

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Експрезидент Молдови подякував Лукашенку за можливість зустрітися, поспілкуватися, обмінятися досвідом і думками про те, що відбувається у світі.

Добре, що втримали ситуацію,

– сказав Додон.

На це Лукашенко відповів, що не міг її не втримати.

За словами Додона, подібний сценарій готують і в Молдові, адже там незабаром відбудуться дострокові вибори в парламент.

Довідка. Дострокові парламентські вибори у Молдові призначені на 11 червня. За даними соцопитувань, партія президентки Маї Санду має шанси їх виграти.

Лукашенко наголосив, що потрібно поважати самих себе і жорстко відстоювати свої інтереси: "Хоч ми і невеликі, але і не карликові. Наші люди повинні врешті-решт поважати самі себе. Народ повинен жити як треба, забезпечити це життя".

Водночас, як сказав самопроголошений президент, треба бути готовими. Він зізнався, що протестів ніхто не чекав, вони відбулись несподівано.

Коротко про протести в Білорусі