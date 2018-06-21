"Добро пожаловать в Америку": журнал TIME показал новую миграционную политику США в коллаже

Авторитетное американское издание TIME обнародовало обложку свежего номера, на которой в красноречивом коллаже изобразили новую миграционную политику США.

На ней изобразили президента США Дональда Трампа, который склонился над девочкой, плачет. Этот коллаж сопровождает надпись "Добро пожаловать в Америку".

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Фотография с рыдающим ребенком принадлежит фотожурналисту Getty Images Джону Муру. Он снял ее на границе между США и Мексикой.

Фотокор рассказал, что такой кадр ему удалось поймать во время патрулирования пограничников США, когда те осматривали мать девочки.

Из-за новой миграционной политики, которая накануне вступила в силу в США, девочку у матери должны были забрать.

TIME’s new cover: A reckoning after Trump's border separation policy: What kind of country are we? https://t.co/U4Uf8bffoR pic.twitter.com/sBCMdHuPGc — TIME (@TIME) 21 червня 2018 р.

Согласно этой политикой Трампа, теперь нелегальных мигрантов сажают в тюрьму, чтобы предъявить обвинение, а затем судить. Их детей отправляют в специальные лагеря.

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