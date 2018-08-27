Добродомов предлагает ввести нулевую пошлину на ввоз деревообрабатывающего оборудования

Мораторий на вывоз леса-кругляка стал толчком для развития деревообрабатывающей отрасли в Украине. Следующим этапом должна стать нулевая пошлина для деревообрабатывающего оборудования.

О такой инициативе рассказал народный депутат, лидер партии "Народный контроль" Дмитрий Добродомов во время встречи с руководством Львовского управления лесного хозяйства.

"Сейчас по инициативе "Народного контроля" уже создают рабочие места. За два года действия моратория уплата налогов в госбюджет из таких видов деятельности как обработка древесины, производство бумаги и производство мебели выросло соответственно в 3,2; 2,4 и 1,6 раза. Втрое увеличился экспорт деревообрабатывающего оборудования и почти вдвое вырос объем реализованной продукции деревообработки", – рассказал он

Добродомов подчеркнул, что нужно и в дальнейшем поддерживать деревообрабатывающую отрасль и отечественных производителей.

"Но на этом не стоит останавливаться. В Парламенте лежит еще десяток инициатив для дальнейшего развития отрасли. Например, законопроекты №2617 и №2618 о нулевой пошлине для деревообрабатывающего оборудования на 5 лет. Так, наши предприниматели смогут приобрести необходимое оборудование, которого сейчас нет в Украине", – добавил нардеп.