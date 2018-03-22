Добронравова из "Сватов" госпитализировали: появилась информация о состоянии здоровья актера

Состояние известного российского актера Федора Добронравова, который прославился благодаря роли в запрещенном на данный момент украинском сериале "Сваты", врачи оценивают как стабильное.

Об этом сообщила заведующая труппой Московского театра сатиры, где работает артист, Бронислава Чунихина, пишут "РИА Новости".

Как известно, 18 марта Федора Донбронравова госпитализировали. По словам художественного руководителя Московского театра сатиры Михаила Ширвиндта, у актера случился "маленький приступ сосудистого характера".

"Он сейчас находится на полном обследовании. Сейчас чувствует себя хорошо, все приходит в норму", – рассказала Чунихина.

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Отметим, что 22 ноября СБУ запретила российскому актеру Федору Добронравову въезд в Украину за незаконные поездки на территорию оккупированного Крыма, его публичные антиукраинские заявления и поддержку аннексии Крыма. 29 ноября 2017 года Госкино запретило сериал "Сваты", в котором снимался Добронравов, что вызвало резонанс в обществе.