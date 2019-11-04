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      Добровольцы из Золотого теперь будут следить за ситуацией в 35 населенных пунктах Донбасса

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      Ветераны АТО и активисты, которые недавно попали в конфликт с Владимиром Зеленским из-за разведения войск в Золотом, будут патрулировать теперь 35 населенных пунктов оккупированного Донбасса.

      Доброволец "Стрелок" в телеграмм-канале "Последний блок-пост" рассказал, что инициатива ветеранов расширяется и теперь мобильные группы будут работать в 35 населенных пунктах, где планируется разведение войск.

      Все о конфликте с Зеленским здесь: Разведение войск и конфликт с добровольцами: что случилось и как дальше будет действовать власть

      Ветеран напомнил, что еще несколько дней назад он был в Золотом-4, но сейчас там происходит разведение войск. "Стрелок" назвал его "разводом Зеленского и Путина". Доброволец пояснил, что под этим "разводом" подразумевает "сдачу более 30 населенных пунктов территории Украины".

      Именно сейчас "Стрелок" находится возле Гранитного, где также вскоре планируют разводить силы.

      Мы приехали сюда для того, чтобы мониторить ситуацию разведения войск, общаться с населением и военными, чтобы понять их отношение к разведению войск,
      – рассказал ветеран.

      Добровольцы из Золотого теперь будут следить за ситуацией в 35 населенных пунктах: видео

      Что известно о конфликте Зеленского с добровольцами?

      В начале октября ветераны боевых действий на Донбассе прибыли в город Золотое с целью остановить разведение войск и реализацию формулы Штайнмайера. В командовании Объединенных сил заявили, что эти люди не имеют никакого отношения к украинскому силовому блоку и находятся в Золотом с оружием незаконно

      Читайте также: Экс-боец "Азова" об извинениях Зеленского: мне наплевать, главное – интересы Украины

      В город приехал Зеленский и встретился с добровольцами АТО и активистами. Диалог был достаточно эмоциональным. После отъезда главы государства оружие, находившееся в распоряжении добровольцев в Золотом, вывезли на передовую. Впоследствии добровольцы покинули Золотое.

      Как состоялось разведение войск в Золотом?

      Разведение войск в районе Золотого началось 29 октября и официально завершилось 2 ноября, когда в ОБСЕ поступили соответствующие сообщения от обеих сторон конфликта. Украинская сторона и боевики заявили, что готовы начать демонтаж фортификационных сооружений и других объектов военного назначения с участка разведения: продолжаться это должно до 25 ноября.

      К теме: Как долго продлится разминирование возле Золотого-4: заявление штаба ОС

      Сейчас территорию в районе Золотого полностью контролирует Министерство внутренних дел. В то же время здесь введен "желтый" режим, предусматривающий специальные полномочия для военнослужащих и правоохранителей.

      Разведение войск в районе Золотого произошло в пределах минских соглашений и является толчком к нормандской встречи. Следующим этапом должно быть разведение сил в Петровском.

       

      розведення сил на донбасі
      Какой может быть ситуация на Донбассе после разведения сил / Инфографика 24 канала

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      Автор: Анастасия Зазуляк
      Теги: Новости Украины Новости Луганска Новости Донецка "Азов" Операция Объединенных сил Война на Донбассе Разведение войск Ситуация в Золотом Новости политики Украина – Россия
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