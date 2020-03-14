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      Добровольцы пронесли по Киеву баннер "Кива ху*ло, Киву на нары"

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      В Киеве прошел марш к Дню добровольцев, в котором приняли участие около 10 тысяч человек. Один из плакатов участники посвятили нардепу от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Илье Киве.

      14 марта в Киеве прошел марш к Дню добровольцев, в котором приняли участие около 10 тысяч человек, пишет "Апостроф". Журналисты отметили, что один из плакатов было посвящен нардепу от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Илье Киве.

      Баннер с надписью "Кива ху*ло, Киву на нары" и фото политика принесли к Верховной Раде и прикрепили к забору.

      Митинг начался на Михайловской площади, откуда колонна пошла в правительственный квартал через Майдан Незалежности, аллею Небесной сотни, улицы Грушевского, Шелковичную, Банковую, Институтскую. "Апостроф" пишет, что участники провели акции возле Верховной Рады и Офиса президента.

       

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      Автор: Соня Волошин
      Теги: Новости Киева Добровольцы Илья Кива Новости Украины Новости политики
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