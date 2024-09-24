Военнослужащий Сергей Гнездилов в разговоре с 24 Каналом сообщил, что в ближайшее время планирует еще раз посетить их, чтобы провести беседу.

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Гнездилов готов действовать дальше активнее

Воин рассказал, что его дальнейшие планы – ждать, пока на его поступок отреагирует власть. До сих пор официальной реакции на его решение о публичном СОЧ нет.

Я буду громче говорить о существующей проблеме, это еще не весь медиапотенциал данной истории. Если надо будет говорить оглушительнее об этом – я буду это делать,

– озвучил Гнездилов.

Военнослужащий осознает, что может быть привлечен к ответственности за свой поступок. Однако имеет цель в суде озвучить свои аргументы, почему решился на такой шаг.

Если я нарушил закон и являюсь преступником, если из всех проблем, которые есть в Украине, Сергей Гнездилов – самая большая, предлагаю встретиться в суде, где будут выслушаны аргументы мои и другой стороны. В конце будет определенный результат: или мне – срок, или решение проблемы для нас всех,

– подчеркнул Гнездилов.

Сергей Гнездилов уже несколько дней как по собственному желанию покинул свою воинскую часть, стремясь привлечь внимание власти и общества к отсутствию четких сроков службы и того, что граждане Украины обязаны защищать свое государство. Военный убежден, что его поступок правильный, ведь замалчивать проблему демобилизации уже не мог.

Гнездилов пошел воевать до полномасштабного вторжения, в 2019 году. Тогда он взял академотпуск и пришел добровольцем. Был командиром отделения в 21 отдельном мотопехотном батальоне "Сармат", а также командиром отделения аэроразведки 56 ОМПБр.