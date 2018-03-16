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Добыча собственного газа запустит экономику Украины и позволит значительно снизить тарифы и цены

245 Читати новину українською
Загид Краснов
Загид Краснов

Об этом в эфире телеканала NewsOne заявил лидер партии "Гражданская сила" Загид Краснов.

По его словам, сегодня страна имеет большой потенциал не только для того, чтобы стать по-настоящему энергонезависимым государством.

"По запасам природных ресурсов у нас энергетически независимая страна. По оценкам экспертов, запасы газа в Украине составляют около 4,5 трлн кубометров. Чтобы было понятно, какой это потенциал, скажу: со времен советской Украины и до сегодняшнего дня у нас добыли меньше 2 трлн. кубометров. Этого нам хватит на несколько веков, – подчеркнул Загид Краснов. – В 70-е годы на территории Украины добывали около 70 млрд кубометров в год. Это в два раза больше, чем нам сегодня необходимо. А мы добываем только 19 млрд кубометров. Почему? Потому что в нашем бюджете не закладывается ни копейки на геолого-разведочные работы. Тот газ, который мы добываем, из старых месторождений, но они вот-вот иссякнут. Новых мы не ищем и не разрабатываем. Ранее на территории Украины работало около 500 геолого-разведочных бригад, сегодня – меньше 20, и то – это частные компании".

Загид Краснов считает, что вкладывать средства в разработку месторождений газа сегодня правительству Украины невыгодно с политической точки зрения.

"Добыча собственного газа стал бы локомотивом для развития всей экономики Украины. Мы бы не только стали энергонезависимым государством. Мы получили бы возможность снизить цену на газ, на тепло, горячую воду, на все продукты питания, продукцию химической промышленности и т.д., потому что везде используется газ, – сказал Загид Краснов. – Почему мы это не делаем? Это не выгодно людям, которые сидят во власти. Потому что вложение средств в добычу собственного газа даст результат в долгосрочной перспективе – через 5-10 лет. А те, кто сегодня у власти, хотят результата "сегодня и сейчас" для политической выгоды. Или готовы реализовывать программы, где можно "урвать" свою долю. Но это путь в никуда, мы и дальше будем в таком случае ходить с протянутой рукой".

Теги: химическая промышленость Энергоэффективность
Источник: 24 Канал
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