Накануне в сети разразился очередной антиукраинской скандал - пользовательница по имени Настя выразила возмущение реакции Украинский на певца Басту. В то же время она не выбирала слов, а также назвала украинский "быдлом", а Крым - "прос * аним". Правда, впоследствии девушка все же извинилась и заявила, что она - настоящая патриотка.

Настя, в частности, подтвердила, что ее фамилия – Константинова. Также она рассказала, что действительно происходит из семьи адвокатов. Ранее в сети писали, что ее мать Кристина Константинова работает в Печерском райсуде Киева. Отец девушки - бывший офицер СБУ Анатолий Тарасюк. Сейчас он работает в ГБР и расследует дела Майдана.

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Патриотизм и украинский Крым: детали оправдание Анастасии Константиновой

Свое предыдущее высказывание она назвала неправильным. Также извинилась "перед тем украинскими гражданами, которых ее слова возмутили и оправдано раздражали".

Причиной такого своего поведения Настя объяснила любовью к творчеству Басты. Но, как подчеркнула, ничего не знала о его политических взглядах.

" Если он действительно поддерживает аннексию Крыма, то я это не разделяю. Также хочу извиниться за свои грубые высказывания в сторону наших украинских граждан, которые защищают свою территорию и отстаивают интересы территориальной целостности", - отметила девушка.

Константинова добавила, что в детстве очень любила отдыхать в Крыму, как и многие. Поэтому ей очень жаль, что сейчас эта земля - ​​временно оккупирована.

Также хотела бы сказать, что я патриот - свою страну Я родилась здесь и выросла. Я уважаю людей, защищают мою страну. Я - за целостность страны. Я действительно хочу ее единства и процветания,

- заявила новоиспеченная патриотка.

Готова понести ответственность

Кроме того, Настя заметила, что ее родственники юристы уважают закон и Конституцию Украины. Вместо этого она опозорила их имена.

Но я - совершеннолетний (не слышно, сколько ей лет - 24 канал) и дееспособный человек. Поэтому есть готовой нести ответственность за сказанное,

- подытожила Константинова.

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Смотрите видео с извинениями и оправданиями Анастасии Константиновой

Что этому предшествовало

В сентябре 2017 СБУ запретила российскому рэперу Басти (Василий Вакуленко) въезд на территорию Украины. Он незаконно посещал оккупирован Крым с концертами.

В сентябре 2020 Басту официально исключили из перечня лиц, которые создают угрозу национальной безопасности Украины, поскольку 3 года прошли.

В мае 2021 у артиста должны были состояться концерты в Киеве. А когда он пришел в украинскую столицу, его встретили активисты.

Патриоты хотели напомнить певцу о оккупирован Крым и войну с Россией. Впрочем, от вопросов он бежал, а его охрана даже позволила себе наброситься на двух мужчин.

После этого на защиту Басты стала Анастасия Константинова. Кроме признаний в любви к Басты, девушка заявила, что в Украине нет нормальных исполнителей. Поэтому у нее "от этого л * йна уже уши вянут".

Также она набросилась и на самих украинский, назвав их быдлом.

Относительно поездок Басты в оккупированный Крыму, это по убеждению Насти, ничего не значит. Кроме того, девушка заявила, что Украина "о ** ала" полуостров, поэтому с этим надо смириться.

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