Дочь Алека Болдуина обнажила грудь в Instagram: провокационный кадр 18+

Американская модель Айрленд Болдуин опубликовала новое фото в сети, на котором откровенно показала свои упругие груди. Красная over-size куртка удачно выделила ее прелести и порадовала поклонников.

22-летняя звезда похвасталась в Instagram провокационным кадром, на котором сидит в черных лосинах и красной куртке, уверенно демонстрируя свою грудь. Интимные места модель решила скрыть, но фанаты и так имеют возможность лицезреть эротический кадр без лишних трудностей.

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Пейзажи на фоне Айрленд отредактированы с помощью фоторедактора ее знакомой художницей Кларой Люси. Там можно увидеть и юного парня, и широкую кровать, и пустынные пейзажи, и серферов, которые ловят волны, но что именно пыталась рассказать девушка этим фото – так и не понятно.



Айрленд Болдуин

Пикантное фото прокомментировал даже звездный отец Айрленд – Алек Бодуин. "Ой, вэй", – забавно отреагировал удивленный папа.