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Дочь Алека Болдуина призналась, почему она оказалась на грани анорексии

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Айрленд Болдуин
Айрленд Болдуин / Фото из соцсетей

Модель Айрленд, которая является дочерью знаменитого актера Алека Болдуина, откровенно рассказала о пережитой болезни. Звезда призналась, что долгое время боролась с анорексией и назвала причину своей болезни.

В 22 года Айрленд Болдуин может похвастаться немалыми достижениями в модельной карьере. Однако крупнейшим достижением манекенщица называет преодоленную анорексию. Дочь голливудских актеров Алека Болдуина и Ким Бэсингер откровенно рассказала журналистам E News о своей болезни.

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"После того, как я ела, бежала в туалет, чтобы выпить таблетки для пищеварения. Но иногда я просто доводила себя до изнеможения", – призналась Айрленд Болдуин.

Модель заявила, что стало причиной ее расстройства питания. Айрленд Болдуин заверила, что социальные сети стимулировали ее все больше худеть, доведя звезду в анорексии.

Каждый раз, когда кто-то писал мне, что я слишком высокая или толстая для моей работы, я часами бегала на беговой дорожке,
– отметила Айрленд.

 

После того, как самочувствие модели стало критическим, она решила пересмотреть свой образ жизни. Теперь, несмотря на пережитые события, Айрленд Болдуин убеждена, что вся боль, которую она пережила, не стоит потерянного здоровья, ведь идеальную фигуру можно получить благодаря спорту и правильному питанию. Модель записала интервью с надеждой, что ее сторонники прислушиваются к советам звезды.

Мне понадобилось много времени, чтобы полюбить себя. Всю ту боль, которую я себе причинила, того не стоит. Тренируйтесь и ешьте полезную пищу, чтобы заботиться о своем уме и теле. Найдите свой здоровый баланс! Жизнь слишком коротка,
– добавила Айрленд Болдуин.

 

К слову, после преодоления анорексии карьера Айрленд Болдуин стала активнее развиваться. Звезда принимает участие в стильных съемках для глянцев, которые иногда являются достаточно провокационными.

Теги: Мода LifeStyle Лечение
Источник: 24 Канал
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