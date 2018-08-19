Дочь Алека Болдуина снялась в соблазнительной фотосессии: горячие снимки

Старшая дочь голливудского актера Алека Болдуина – 22-летняя Айрленд – продолжает строить карьеру модели. Девушка не отказывается и от пикантных съемок, демонстрируя их результаты в сети.

Роскошная блондинка Айрленд Болдуин решила показать красоту своего тела в откровенных снимках. Модель позировала перед камерой в черном соблазнительном белье. При этом звезда сидела на мотоцикле, соблазнительно выгнув спину и выпятив ягодицы.

Читайте также: Сексуальная Ким Кардашян обнажила ягодицы в крошечном бикини: 18+

Айрленд обула коричневые ковбойки, которые добавили ее образу дерзости. Стоит отметить, что модель выглядела очень сексапильно.

Допис, поширений Ireland Basinger-Baldwin (@irelandbasingerbaldwin) 18 Сер 2018 р. о 1:55 PDT

Известно, что снимки были сделаны в Калифорнии фотографом Марселлой Цитринович. На ее странице тоже появились фото Айрленд Болдуин в черно-белых тонах. На снимках модель позировала с обнаженным парнем-моделью и собакой.

Допис, поширений Marcella Cytrynowicz (@phatmango) 18 Сер 2018 р. о 9:44 PDT

Допис, поширений Marcella Cytrynowicz (@phatmango) 18 Сер 2018 р. о 2:22 PDT