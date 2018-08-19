Дочь Алека Болдуина снялась в соблазнительной фотосессии: горячие снимки
Старшая дочь голливудского актера Алека Болдуина – 22-летняя Айрленд – продолжает строить карьеру модели. Девушка не отказывается и от пикантных съемок, демонстрируя их результаты в сети.
Роскошная блондинка Айрленд Болдуин решила показать красоту своего тела в откровенных снимках. Модель позировала перед камерой в черном соблазнительном белье. При этом звезда сидела на мотоцикле, соблазнительно выгнув спину и выпятив ягодицы.
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Айрленд обула коричневые ковбойки, которые добавили ее образу дерзости. Стоит отметить, что модель выглядела очень сексапильно.
Известно, что снимки были сделаны в Калифорнии фотографом Марселлой Цитринович. На ее странице тоже появились фото Айрленд Болдуин в черно-белых тонах. На снимках модель позировала с обнаженным парнем-моделью и собакой.