Дочь Алека Болдуина засветила фигуру в белье: фото

Американская модель Айрленд Болдуин опубликовала новое провокационное фото в сети, на котором изображено тело девушки в нижнем белье.

Айрленд Болдуин продемонстрировала откровенный снимок на своей странице в Instagram.

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На снимке фотографии 22-летняя девушка позирует в белом купальнике от бренда Plumeria Swimwear.



Пользователи социальных сетей по-разному отреагировали на такой снимок Айрленд. Некоторых поклонников звездной семьи фото возмутило: "Я не понимаю этого. Ты красива, как и твоя мама. Ты должна заниматься чем-то удивительным, а вместо этого выкладываешь такие фото", "Мы хотим видеть на фото твое лицо", "Интересно, что думают об этом ее родители", "это уже перебор" и другие.



Айрленд Болдуин / Instagram