Дочь Анджелины Джоли и Брэда Питта шокировала покупкой в магазине: фото
В сети давно критикуют актеров Анджелину Джоли и Брэда Питта за воспитание их 12-летней дочери Шайло. Теперь девочка показала новое увлечение, шокировав выбором товара в магазине.
Как известно, биологическая дочь Анджелины Джоли и Брэда Питта давно выделяется среди своих сверстников. Девочка-подросток не одевает платья, предпочитая мужские наряды, а вместо длинных волос носит короткую стрижку.
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Так, папарацци Radar Online сфотографировали 12-летнюю Шайло после шопинга. Журналистов сразу же удивил выбор товара подростком, ведь в то время, как ее сверстники втайне покупают первую косметику, дочь голливудских актеров приобрела для себя пилу. При этом Шайло была одета как мальчик: мужские шорты, футболка спортивного клуба "Ливерпуль" и кроссовки создали образ подростка.
На шопинг Шайло Джоли-Питт отправилась в сопровождении личного охранника, который шел рядом с ней. Пока неизвестно, для чего девочке понадобился такой строительный инструмент, однако западные СМИ утверждают, что школьница – частый гость таких магазинов.
Напомним, что Анджелина Джоли уже два года борется с бывшим мужем Брэдом Питтом за опеку над шестью детьми. Согласно новому решению суда, Джоли обязана позволить Питту видеться с потомками через день.