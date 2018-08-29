Дочь Анджелины Джоли и Брэда Питта шокировала покупкой в магазине: фото

В сети давно критикуют актеров Анджелину Джоли и Брэда Питта за воспитание их 12-летней дочери Шайло. Теперь девочка показала новое увлечение, шокировав выбором товара в магазине.

Как известно, биологическая дочь Анджелины Джоли и Брэда Питта давно выделяется среди своих сверстников. Девочка-подросток не одевает платья, предпочитая мужские наряды, а вместо длинных волос носит короткую стрижку.

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Так, папарацци Radar Online сфотографировали 12-летнюю Шайло после шопинга. Журналистов сразу же удивил выбор товара подростком, ведь в то время, как ее сверстники втайне покупают первую косметику, дочь голливудских актеров приобрела для себя пилу. При этом Шайло была одета как мальчик: мужские шорты, футболка спортивного клуба "Ливерпуль" и кроссовки создали образ подростка.

Допис, поширений Shiloh Nouvel Jolie-Pitt (@shilohnouveljoliepitt) 27 Сер 2018 р. о 5:44 PDT

На шопинг Шайло Джоли-Питт отправилась в сопровождении личного охранника, который шел рядом с ней. Пока неизвестно, для чего девочке понадобился такой строительный инструмент, однако западные СМИ утверждают, что школьница – частый гость таких магазинов.

Допис, поширений Celebrity's Kids (@_celebrityskids_) 28 Сер 2018 р. о 2:26 PDT

Допис, поширений Multimicfandom (@multimicfan) 25 Сер 2018 р. о 2:43 PDT

Напомним, что Анджелина Джоли уже два года борется с бывшим мужем Брэдом Питтом за опеку над шестью детьми. Согласно новому решению суда, Джоли обязана позволить Питту видеться с потомками через день.