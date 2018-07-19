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Дочь Анны Винтур вышла замуж: сказочное фото со свадьбы в Италии

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Би Шаффер и Франческо Соццани поженились
Би Шаффер и Франческо Соццани поженились / www.whowhatwear.co.uk

Дочь знаменитой редакторки журнала Vogue Анны Винтур, Би Шаффер, и сын журналистки Франки Соццани, Франческо Соццани, поженились несколько дней назад и первое фото с волшебной свадебной церемонии появились только сейчас.

Что интересно, пара решила сделать две свадебные процессии – 7 июля в США и 18 июля в Италии. По слухам СМИ, новые фото со свадебного действа должны появиться в новом выпуске американского Vogue.

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Если с первой свадьбы фотографий еще нет, то итальянская свадьба в городе Портофино отметилась ярким кадром. На нем Би Шаффер примерила легкое платье Dolce & Gabbana с золотистыми босоножками и фатой, а жених выбрал темной-синий костюм. Мать жениха умерла еще в 2016 году, а вот была ли знаменитая Анна Винтур на свадьбе дочери – пока неизвестно.

Би Шаффер и Франческо Соццані поженились

К слову, об отношениях Би и Франческо впервые стало известно осенью 2016 года, – тогда они вместе появились на премьере документальной картины о матери Франческо "Франко. Хаос и творчество". До отношений с наследницей Vogue Карроццини имел отношения с певицей Ланой Дель Рей. Сама же Шаффер не имела отношений со знаменитостями. Об их помолвке стало известно в марте прошлого года.

Теги: LifeStyle Звездные свадьбы Мода
Источник: Who What Wear
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