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      Дочь депутата Киевсовета Величко не смогла объяснить происхождение 5 квартир и 12 участков

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      Оксана Величко
      Оксана Величко

      Глава наблюдательной комиссии общественной организации "Вместе против коррупции", дочь депутата Киевсовета (глава фракции ВО "Батькивщина") Владимира Бондаренко Оксана Величко не смогла объяснить журналистам, каким образом ей удалось приобрести 5 квартир в Киеве, одна из которых еще не достроена, а также 12 земельных участков в элитных селах под Киевом и в Ивано-Франковской области.

      Об этом KV стало известно из выпуска программы "Деньги" на телеканале 1+1.

      В Украине уже третий год подряд реализуется утвержденная правительством антикоррупционная программа "Вместе против коррупции". Оксана Величко, дочь депутата Киевсовета (глава фракции ВО "Батькивщина") Владимира Бондаренко, вместе с министром Кабинета министров Александром Саенко координируют данную инициативу. Ими была создана общественная организация с одноименным названием – "Вместе против коррупции".

      Отмечается, что организация получает миллионы гривен на свою деятельность от доноров.

      В то же время за последние несколько лет семья Оксаны Величко значительно улучшила свое материальное положение. В 2015 году Оксана Величко инвестировала деньги в строительство квартиры в Киеве площадью 30 кв. м. В 2016 году у нее появился дом на 314 кв. м в селе Бузова под Киевом. Там журналисты обнаружили функционирующий отель и ресторан, магазин с сувенирами и частный зоопарк. Хотя по документам на этих землях должен находиться музей.

      В 2017 году дом на 160 кв. м и два соседние земельные участка стали собственностью ее 19-летнего сына.

      По словам Оксаны Величко, дом на сына переписал бывший муж (чиновник Фонда госимущества Юрий Величко), однако в его декларации 2015 года ничего не говорится о такой недвижимости, а с сбережений у него было всего 10 тыс. долларов.

      Таким образом, не понятно, за какие средства был построен этот дом. Также непонятно, почему Юрий Величко в 2015 и 2016 годах не указывал в своих декларациях 10 земельных участков в селе Яблуница Ивано-Франковской области, которые с 2008 года, согласно декларации чиновницы, находятся в имуществе у Оксаны Величко.

      В то же время Оксана Величко указала в своей декларации земучастка в Ивано-Франковской области, а вот дом на одном из этих участков – нет.

      Таким образом, Оксана Величко вместе с сыном владеют 5 квартирами в Киеве, одна из которых еще недостроена. А также 12 земельными участками в элитных селах под Киевом и в Ивано-Франковской области. Остается открытым вопрос, на какие средства они были приобретены.

      blog_ava
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      Теги: Новости Украины Коррупция Деньги
      Источник: 24 Канал
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