Дочь депутата от "Оппоблока" получила из бюджета 200 тысяч гривен: куда пошли деньги

Депутаты Запорожского городского совета выделили 229 тысяч гривен помощи дочери своего коллеги якобы на его лечение. Говорится про Дарью Колесник, чей отец Александр Гончар является депутатом этого же горсовета от "Оппозиционного блока".

Как выяснило движение "Честно", доход Гончара в прошлом году достиг около 600 тысяч гривен.

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Сам депутат утверждает, что потратил эти деньги на операцию тазобедренного сустава и колена. По его словам, дочь ничего ему не сообщив пошла на прием к кому-то из депутатов и обратилась с просьбой о помощи. Он убеждает, что это было ее личное решение.

Отметим, что на материальную помощь жителям Запорожья каждый депутат Запорожского городского совета имеет право потратить до 30% своего депутатского фонда, который в этом году составил 1 миллион гривен, то есть до 300 тысяч гривен.

Как недавно стало известно, на сессии городского совета, которая состоялась 18 декабря 2019 года, депутаты согласовали увеличение этой суммы до 40%, или 400 тысяч гривен.

Как отмечают журналисты, другие жители города, которые находятся в трудных материальных условиях и нуждаются в помощи на лечение, недополучили средства, которые депутаты фактически отдали своему коллеге.

Согласно документам, сам Александр Гончар в этом году из своего депутатского фонда выделил 2000 гривен Виктории Павлюк. На сайте Запорожского городского совета полная тезка женщины указана как его помощница.

Что известно про депутата Гончара

Александр Гончар работает в ПАО "Запорожсталь" оператором поста управления. В прошлом году он получил почти пол миллиона гривен зарплаты и около 144 тысяч гривен пенсии.

Также в 2018 году он стал владельцем автомобиля Hyundai Getz (2006 г. в.), которая, согласно его декларации, официально стоила почти 119 тысяч гривен.