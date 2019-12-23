16:35
23 дек 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      техно lifestyle Экономика Здоровье спорт футбол дизайн auto Учеба Likar покер
      more
      ГАЗОВЫЙ КОНТРАКТ ИГОРНЫЙ БИЗНЕС
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: 700 миллионов долларов для Сирии. Ставка Путина на Кадырова
      Вєсті Кремля
      19:31, 21 декабря
      Вести.UA. Жир: Украинский Джон Сноу. Что потерял Янукович, то нашел Дубинский
      Вєсті.UA
      19:02, 21 декабря
      Как проворачивают земельную аферу с фальшивыми удостоверениями учасников АТО: расследование
      ЦРУ
      09:00, 30 октября
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      24 Канал Новости Новости Украины
      ГАЗОВЫЙ КОНТРАКТ ИГОРНЫЙ БИЗНЕС

      Дочь депутата от "Оппоблока" получила из бюджета 200 тысяч гривен: куда пошли деньги

      21 Читати новину українською
      Александр Гончар / zp.gov.ua

      Депутаты Запорожского городского совета выделили 229 тысяч гривен помощи дочери своего коллеги якобы на его лечение. Говорится про Дарью Колесник, чей отец Александр Гончар является депутатом этого же горсовета от "Оппозиционного блока".

      Как выяснило движение "Честно", доход Гончара в прошлом году достиг около 600 тысяч гривен.

      Стоит знать: Новый Избирательный кодекс: как будут выбирать депутатов

      Сам депутат утверждает, что потратил эти деньги на операцию тазобедренного сустава и колена. По его словам, дочь ничего ему не сообщив пошла на прием к кому-то из депутатов и обратилась с просьбой о помощи. Он убеждает, что это было ее личное решение.

      Отметим, что на материальную помощь жителям Запорожья каждый депутат Запорожского городского совета имеет право потратить до 30% своего депутатского фонда, который в этом году составил 1 миллион гривен, то есть до 300 тысяч гривен.

      Как недавно стало известно, на сессии городского совета, которая состоялась 18 декабря 2019 года, депутаты согласовали увеличение этой суммы до 40%, или 400 тысяч гривен.

      Как отмечают журналисты, другие жители города, которые находятся в трудных материальных условиях и нуждаются в помощи на лечение, недополучили средства, которые депутаты фактически отдали своему коллеге.

      Согласно документам, сам Александр Гончар в этом году из своего депутатского фонда выделил 2000 гривен Виктории Павлюк. На сайте Запорожского городского совета полная тезка женщины указана как его помощница.

      Что известно про депутата Гончара

      Александр Гончар работает в ПАО "Запорожсталь" оператором поста управления. В прошлом году он получил почти пол миллиона гривен зарплаты и около 144 тысяч гривен пенсии.

      Также в 2018 году он стал владельцем автомобиля Hyundai Getz (2006 г. в.), которая, согласно его декларации, официально стоила почти 119 тысяч гривен.

      Как отличить боль в почках от боли в позвоночнике: советы врача
      сегодня
      46655
      Автор: Северин Трач
      Теги: Новости Украины Новости Запорожья Зарплата е-декларирование Оппозиционный блок Новости политики
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      сегодня , 16:00 Лучшие приложения 2019 Android и iOS
      Михайло Года 26
      сегодня , 15:00 Проблема не в том, кто занимает президентское кресло в Киеве
      Павло Казарін 209
      сегодня , 14:00 Какими модными трендами запомнится 2019 год: интересная подборка
      Юлія Михайлова 77
      сегодня , 13:25 Санкции США против "Северного потока-2": почему от этого выиграет Украина
      Світлана Попова 1008
      сегодня , 13:05 Почему прекратили финансировать украинских спортсменов – детали
      Михайло Гема 105
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук