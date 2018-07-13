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Дочь Эвана МакГрегора назвала любовницу отца "куском мусора"

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Клара и Эван МакГрегор
Клара и Эван МакГрегор / Фото из открытых источников

Дочь голливудского актера Эвана МакГрегора Клара раскритиковала новую избранницу отца Мэри Элизабет Уинстед, с которой Эван изменил своей экс-супруге.

Такое сообщение Клара МакГрегор написала на странице в Instagram, которую посвятили творчеству Мэри.

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В одном из постов поклонники назвали Мэри одной из самых талантливых и красивых женщин в мире. Зато дочь Эвана МакГрегора не согласилась с этим.

Самая красивая и талантливая женщина в мире? Вы глубоко ошибаетесь. Эта девушка – кусок мусора,
– заявила 22-летняя дочь актера.


Скриншот / Instagram

Напомним, новость о разводе Эвана и дизайнера Ив Мавракис появилась сразу после того, как в сети опубликовали фото, на которых актер целуется со своей коллегой Мэри Элизабет Уинстед. В это время экс-супруга МакГрегора ответила прессе: "А что я должна делать?" Официальный развод пара получила в январе 2018 года.

Теги: Голливуд Кино LifeStyle Скандал
Источник: 24 Канал
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