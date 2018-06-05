Дочь Канье Веста спела новый хит из альбома Ye: миловидное видео

Старшая дочь супругов Канье Уэста и Ким Кардашян – 4-летняя Норт Уэст, спела на радость отцу строчки из его новой песни No Mistakes. Хит входит в плейлист нового музыкального альбома Ye.

Тронут Канье поделился видеороликом в Twitter, где маленькая дочка в розовом платьице дважды поет такие строки: "Make no mistake, girl, I still love you".

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В записи оригинального трека также принимали участие Чарли Уилсон и Кид Кади.

Стоит добавить, что в одной из новых песен Violent Crime из альбома Ye рэпер вспоминает, что с рождением дочери Норт его взгляды на жизнь сильно изменились и теперь он по-другому смотрит на женщин.

Музыкант также поблагодарил поклонников в Twitter за то, что все 7 песен, которые выпустил Канье, сейчас находятся на высоких отметках чартов Apple Music и Spotify.

I feel so blessed. For everyone that didn't turn they back. I'm in tears right now. I love all of you pic.twitter.com/8jwIALBsDu — KANYE WEST (@kanyewest) 4 червня 2018 р.

Напомним, что американский рэпер Канье Уэст выпустил музыкальный альбом Ye несколько дней назад. Альбом состоит из 7 треков, а его общая длительность составляет 23 минуты, а премьера пластинки состоялась в ущелье в штате Вайоминг, США. Там он в кругу близких и объявил, что страдает на биполярное расстройство. Даже на обложке альбома, которую он сделал на собственный iPhone по дороге к Вайомингу, он написал: "Я ненавижу быть биполярным, это потрясающе".



В дни, когда Уэст презентовал альбом, он очень разозлился на свою жену Ким Кардашян из-за встречи с Дональдом Трампом. Он считал, что ему было бы что обсудить с президентом США, а также было бы замечательно сосредоточить внимание прессы вокруг себя как раз в дни выхода его нового альбома YE.