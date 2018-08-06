Дочь Кейт Миддлтон и принца Уильяма всегда одевает платья: объяснение эксперта

Внучка королевы Великобритании Елизаветы II, принцесса Шарлотта, всегда появляется на публике в платьях. Чаще всего 3-летняя дочь Кейт Миддлтон одевает именно "кукольные" платья с цветочным принтом.

Кейт Миддлтон неоднократно в повседневной жизни одевает джинсы, даже Елизавета II однажды вышла в свет в брюках. Однако папарацци ни разу не видели маленькую принцессу Шарлотту не в платье. Об этом пишет британское издание Harper's Bazaar.

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Дизайнер детской одежды Рэйчел Райли, которая подбирает наряды для принца Джорджа, рассказала, что Шарлотта всегда носит платья, потому что это традиционная одежда для девочек из королевской семьи.

Платья девочки называют "вневременными", классическими. Благодаря этому, принцесса будет выглядеть идеально на фотографиях даже через 20 лет.

Если вы посмотрите на фотографии маленьких девочек из королевской династии – от принцессы Анны до Шарлотты, вы заметите, что они, как правило, одеты в сдержанные классические платья,

– подчеркивает королевский эксперт Марлен Кениг.

Заметим, что по правилам королевского этикета носить брюки принцессе Шарлотте не запрещено, даже королева не может давать указания относительно одежды своим правнукам. А стилем принцессы Шарлотты занимается ее мама Кейт и детский дизайнер.

"Когда дети находятся дома, играют в детской или на заднем дворе, они носят более повседневную, удобную одежду. В такой ситуации Шарлотта может одеть и шорты", – добавляет эксперт.



Принцесса Шарлотта / Все фото – Getty Images