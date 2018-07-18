Дочь Кейт Миддлтон назвали копией принцессы Дианы: фото

В сети активно обсуждают, что дочь принца Уильяма и герцогини Кембриджской Кейт Миддлтон Шарлотта очень похожа чертами лица на ее бабушку, принцессу Диану.

Об этом пишут поклонники оролевской семьи в социальные сети Instagram.

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"Диана в подростковом возрасте и Шарлотта в 3 годика. Видите сходство? У них действительно одинаковые глаза", – пишут пользователи и сравнивают фото принцессы Дианы и Шарлотты.

Допис, поширений charlottediana (@charlottedianaforever) 15 Лип 2018 р. о 9:07 PDT

В соцсетях даже создали отдельную страницу, которая посвящена сходству принцессы Шарлотты и ее легендарной бабушки.

Допис, поширений charlottediana (@charlottedianaforever) 17 Лип 2018 р. о 3:30 PDT

Допис, поширений charlottediana (@charlottedianaforever) 9 Лип 2018 р. о 5:06 PDT

Однако некоторые поклонники настаивают, что девочка больше похожа на свою другую бабушку – Кэрол Миддлтон, а другие уверены, что принцесса Шалотта имеет все черты королевы Елизаветы II.

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Елизавета II и принцесса Шарлотта



Принцесса Шарлотта и Елизавета II