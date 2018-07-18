Дочь Кейт Миддлтон назвали копией принцессы Дианы: фото
В сети активно обсуждают, что дочь принца Уильяма и герцогини Кембриджской Кейт Миддлтон Шарлотта очень похожа чертами лица на ее бабушку, принцессу Диану.
Об этом пишут поклонники оролевской семьи в социальные сети Instagram.
Читайте также: Меган Маркл или Кейт Миддлтон: кто тратит больше денег на одежду
"Диана в подростковом возрасте и Шарлотта в 3 годика. Видите сходство? У них действительно одинаковые глаза", – пишут пользователи и сравнивают фото принцессы Дианы и Шарлотты.
В соцсетях даже создали отдельную страницу, которая посвящена сходству принцессы Шарлотты и ее легендарной бабушки.
Однако некоторые поклонники настаивают, что девочка больше похожа на свою другую бабушку – Кэрол Миддлтон, а другие уверены, что принцесса Шалотта имеет все черты королевы Елизаветы II.
Читайте также: "Вас не звали": 3-летняя принцесса Шарлотта обратилась к журналистам с резким комментарием
Елизавета II и принцесса Шарлотта
Принцесса Шарлотта и Елизавета II