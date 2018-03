Дочь Ким Бэсинджер снялась голой для защиты животных: фото 18+

Дочь актеров Алека Болдуина и Ким Бэсинджер Айрленд Болдуин стала участницей знаменитой акции PETA, которая направлена на защиту животных, – I'd Rather Go Naked Than Wear Fur ("Лучше буду ходить голой, чем носить мех").

22-летняя девушка сфотографировалась обнаженной в поддержку организации, борющейся за права животных. Читайте также: Украинка устроила сексуальную фотосессию для дочери Ким Бэсинджер: фото Айрленд Болдуин снялась обнаженной для PETA Стоит отметить, что ее мама Ким Бэсинджер также поддержали эту рекламную кампанию защитников животных почти 25 лет назад. Тогда звезда появилась без одежды на черно-белом снимке, а теперь и Айрленд воспроизвела снимок. Ким Бэсинджер 25 лет назад снималась для PETA