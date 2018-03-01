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ПАРАЛИМПИАДА-2018 ГАЗОВЫЙ КОНФЛИКТ ВЛАДИМИР РУБАН ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

Дочь Ким Бэсинджер снялась голой для защиты животных: фото 18+

675 Читати новину українською
Айрленд Болдуин снялась обнаженной для PETA
Айрленд Болдуин снялась обнаженной для PETA / Фото с Іnstagram

Дочь актеров Алека Болдуина и Ким Бэсинджер Айрленд Болдуин стала участницей знаменитой акции PETA, которая направлена на защиту животных, – I'd Rather Go Naked Than Wear Fur ("Лучше буду ходить голой, чем носить мех").

22-летняя девушка сфотографировалась обнаженной в поддержку организации, борющейся за права животных.

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Айрленд Болдуин снялась обнаженной для PETA

Стоит отметить, что ее мама Ким Бэсинджер также поддержали эту рекламную кампанию защитников животных почти 25 лет назад. Тогда звезда появилась без одежды на черно-белом снимке, а теперь и Айрленд воспроизвела снимок.

Ким Бэсинджер 25 лет назад снималась для PETA

Теги: Мода LifeStyle
Источник: 24 Канал
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