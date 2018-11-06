Дочь Мадонны оголила грудь на светском мероприятии: фото
Старшая дочь певицы Мадонны Лурдес Мария Чикконе-Леон в провокативном образе посетила церемонию награждения CFDA/Vogue Fashion Fund 2018 в Нью-Йорке.
В сентябре девушка сделала дебют на Неделе моды в Нью-Йорке, а теперь посещает модные события.
Читайте также: 60-летняя Мадонна шокировала фотографией в кружевном белье
22-летняя Лурдес для церемонии выбрала провокационное платье оригинального кроя: белая ткань обмотала тело девушки, обнажая ее грудь.
Лурдес Леон на CFDA/Vogue Fashion Fund 2018
Она дополнила образ белыми босоножками на каблуке и интересными серьгами в виде кошельков.
Ее макияж был естественным, выполненным в нюдовых оттенках.
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Выбор редакции
Комментарии
Тимошенко поразила новым стилем: появились фото16 февраля 2016 , 11:31
Рыбачук объяснил, почему Порошенко не спешит заканчивать войну на Донбассе23 июня 2016 , 21:53 9
Эксперт рассказал, что Путин придумал делать с Донбассом8 мая 2016 , 08:01
Появились фото и видео драки польских и украинских фанатов21 июня 2016 , 21:10 1
Мэрайя Кэри пришла на вечеринку без юбки (18+)28 июня 2016 , 03:40 1
Украинскому певцу позвонили из "ДНР"6 марта 2016 , 15:33