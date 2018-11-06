Дочь Мадонны оголила грудь на светском мероприятии: фото

Старшая дочь певицы Мадонны Лурдес Мария Чикконе-Леон в провокативном образе посетила церемонию награждения CFDA/Vogue Fashion Fund 2018 в Нью-Йорке.

В сентябре девушка сделала дебют на Неделе моды в Нью-Йорке, а теперь посещает модные события.

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22-летняя Лурдес для церемонии выбрала провокационное платье оригинального кроя: белая ткань обмотала тело девушки, обнажая ее грудь.



Лурдес Леон на CFDA/Vogue Fashion Fund 2018

Она дополнила образ белыми босоножками на каблуке и интересными серьгами в виде кошельков.

Ее макияж был естественным, выполненным в нюдовых оттенках.