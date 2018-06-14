Дочь Майкла Джексона почистила его именную звезду на Аллее Славы: видео

Пэрис Джексон не смогла остаться в стороне от рук хулиганов, которые расписали газовым баллончиком именную звезду на Аллее Славы в Голливуде. 20-летняя девушка взяла бутылку спирта и бумажные полотенца, чтобы очистить памятное место.

Модель Пэрис Джексон отметила, что это абсолютное проявление неуважения к ее отцу: "У некоторых людей нет никакого уважения. Я понимаю, что существует разница между эмблемой радио и записи, но имя – это имя". Девушка встала на колени и тщательно начала оттирать спиртом красные надписи.

Читайте также: Риз Уизерспун смешно пообщалась со своей звездой на Аллее славы: видео

Допис, поширений Paris-Michael K. Jackalope (@parisjackson) 13 Чер 2018 р. о 4:29 PDT

Через некоторое время дочери легенды рок-музыки удалось вернуть именной звезде чистый вид, после чего обратилась к поклонникам, закурив сигарету.

Пэрис Джексон закурила сигарету после чистки звезды

Пэрис Джексон закурила сигарету после чистки звезды

Стоит добавить, что повреждение и попытки вандализма именных звезд происходят на Аллее Славы почти постоянно — люди выражают свои мысли и ненормативную лексику, или же часто срывают эмблемы из латуни с помощью различных инструментов. Для предотвращения актов вандализма до конца аллеи установлены несколько камер наблюдения.

Читайте также: Пэрис Джексон очаровала элегантным образом на премьере фильма: фото

Напомним, что именную звезду Майкл Джексон получил в 1984 году.

Майкл Джексон на открытии его именной звезды в 1984 году