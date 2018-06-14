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Дочь Майкла Джексона почистила его именную звезду на Аллее Славы: видео

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Пэрис Джексон
Пэрис Джексон / Фото из открытых источников

Пэрис Джексон не смогла остаться в стороне от рук хулиганов, которые расписали газовым баллончиком именную звезду на Аллее Славы в Голливуде. 20-летняя девушка взяла бутылку спирта и бумажные полотенца, чтобы очистить памятное место.

Модель Пэрис Джексон отметила, что это абсолютное проявление неуважения к ее отцу: "У некоторых людей нет никакого уважения. Я понимаю, что существует разница между эмблемой радио и записи, но имя – это имя". Девушка встала на колени и тщательно начала оттирать спиртом красные надписи.

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Через некоторое время дочери легенды рок-музыки удалось вернуть именной звезде чистый вид, после чего обратилась к поклонникам, закурив сигарету.

Пэрис Джексон закурила сигарету после чистки звезды

Пэрис Джексон закурила сигарету после чистки звезды

Стоит добавить, что повреждение и попытки вандализма именных звезд происходят на Аллее Славы почти постоянно — люди выражают свои мысли и ненормативную лексику, или же часто срывают эмблемы из латуни с помощью различных инструментов. Для предотвращения актов вандализма до конца аллеи установлены несколько камер наблюдения.

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Напомним, что именную звезду Майкл Джексон получил в 1984 году.

Майкл Джексон на открытии его именной звезды в 1984 году

Теги: LifeStyle Музыка Голливуд
Источник: 24 Канал
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