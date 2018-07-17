Дочь Майкла Джексона подтвердила слухи о своей сексуальной ориентации

Дочь легендарного музыканта Майкла Джексона, модель Пэрис Джексон в который раз признала свою бисексуальность, но попросила не вешать на нее ярлыки и не называть "бисексуалка".

Одна из поклонниц спросила Пэрис Джексон на странице в Instagram о сексуальной ориентации модели. Дочь Майкла Джексона ответила на это признанием.

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"Я не "бисексуальная". Я просто люблю людей как людей. Я не вешаю ярлыков, и вы не вешайте, пожалуйста", – написала Пэрис.



Перис Джексон / Instagram

Кроме того, Пэрис Джексон написала на своей странице в Twitter, что все давно уже знают об ориентации девушки.

"Сколько раз я должна повторять, что я открыто называю себя членом ЛГБТ-сообщества. Мне еще нравились девочки, когда мне было восемь лет. Меня сотни раз ловили за поцелуями с женщинами. Это давно не новость", – заявила она.

how many times have i publicly referred to the community as “my fellow LGBTQ+”? like even on stage. i’ve been apart of the community for years. i even mentioned having crushes on girls when i was 8 in a magazine before. i’ve been caught kissing girls in public. this is not news… https://t.co/u9TLxE2c2x — Paris-Michael K. J. (@ParisJackson) 16 июля 2018 г.

Напомним, дочь Майкла Джексона иностранные СМИ часто видели на свиданиях в Лондоне с британской актрисой Карой Делевинь.Так, в декабре их застали фотографы, когда они выходили вдвоем с модной вечеринки и направлялись к гостинице.