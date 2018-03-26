Дочь Майкла Джексона поймали за страстным поцелуем с моделью Карой Делевинь
Слухи о романе 25-летней модели Кары Делевинь и 19-летней дочери покойного Майкла Джексона, Пэрис, – оказались правдой. Недавно девушек поймали за страстным поцелуем.
Как пишет The Daily Mail, на свидании к Каре и Пэрис присоединился крестный папа дочери Джексона, бывший актер Маколей Калкин. Он с подругой провели время с девушками в Лос-Анджелесе.
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Пэрис Джексон и Кара Делевинь
Делевинь не скрывает, что она – бисексуалка. Актриса и модель имела длительные отношения с певицей St Vincent.
А что касается Пэрис, то ее родственники в шоке из-за лесбийского романа.
Це було подвійне побачення
Источник: 24 Канал
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