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Дочь Майкла Джексона щемяще попрощалась с дедушкой

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Пэрис Джексон попрощалась с дедушкой Джозефом Джексоном
Пэрис Джексон попрощалась с дедушкой Джозефом Джексоном

В возрасте 89 лет скончался музыкальный менеджер Джозеф Джексон – отец легендарного поп-исполнителя Майкла Джексона. Он ушел из жизни 27 июня.

Ранее его госпитализировали с четвертой стадией рака и врачи делали неутешительные прогнозы. Джозеф Джексон умер в окружении жены, детей и внуков, среди которых была и Пэрис, дочь Майкла Джексона.

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Девушка написала чувственный пост о прощании с дедушкой.

"Провести последние несколько минут с тобой было всем для меня. Прежде чем ты ушел, я успела сказать тебе все, что хотела. Это настоящее благословение. Все, кто пришел проведать тебя, пришли с любовью, уважением и огромной гордостью. Гордостью за тебя, гордостью за то, что мы были твоими детьми, внуками и правнуками, гордостью за то, что мы обладаем твоей силой и входим в династию, которую ты создавал всю свою жизнь, и гордостью за то, что мы Джексоны. Ты первый настоящий Джексон. Легенда, которая начала нашу историю", – написала Пэрис.

 

RIP The HAWK. Joseph Jackson. spending those last few moments with you were everything. being able to tell you everything i needed to tell you before saying goodbye was such a blessing. everyone that came to visit you, came with love, respect, and so much pride in their hearts for you. proud of you, proud to be your children, grandchildren, and great-grandchildren, proud to have your strength and share the dynasty you spent your life creating, and proud to be a jackson. you are the first true jackson. the legend that started it all. none of us would be anywhere near where we’re at if it weren’t for you. you are the strongest man i know. your life’s work will go down in history, as will you, to be known as one of the greatest patriarchs to ever live. i will cherish every moment with you til the day i die, especially our last moments. being able to hold your hand, lay with you and cuddle you, give you kisses all over your cheeks and forehead, meant more to me than you’ll ever know. quoting advice you gave me when i was a little kid and seeing your eyes light up, sharing stories my dad used to tell me about you, telling a joke and hearing you laugh for the last time.. my heart is full knowing we left each other in that way. i made you promise me you’ll come visit me. you agreed and i’m going to hold you to it. and i promised you that we will keep telling your story, over and over. to never be forgotten. my great grandchildren will know who joseph jackson is. i love you grandpa. so so so much that words can’t describe. i have immense gratitude for you, and always will. we all feel that way. thank you for everything. truly. rest in peace and transition. i’ll see you in my dreams very very soon.

Допис, поширений Paris-Michael K. Jackalope (@parisjackson)

 

Кто такой Джо Джексон?
Американский музыкальный менеджер, наиболее известный как патриарх музыкальной семьи Джексонов, и, в частности, отец короля поп-музыки Майкла Джексона. В начале 1960-х он создал музыкальную группу Jackson 5.

Теги: LifeStyle Музыка Потери
Источник: 24 Канал
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