Дочь Майкла Джексона щемяще попрощалась с дедушкой

В возрасте 89 лет скончался музыкальный менеджер Джозеф Джексон – отец легендарного поп-исполнителя Майкла Джексона. Он ушел из жизни 27 июня.

Ранее его госпитализировали с четвертой стадией рака и врачи делали неутешительные прогнозы. Джозеф Джексон умер в окружении жены, детей и внуков, среди которых была и Пэрис, дочь Майкла Джексона.

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Девушка написала чувственный пост о прощании с дедушкой.

"Провести последние несколько минут с тобой было всем для меня. Прежде чем ты ушел, я успела сказать тебе все, что хотела. Это настоящее благословение. Все, кто пришел проведать тебя, пришли с любовью, уважением и огромной гордостью. Гордостью за тебя, гордостью за то, что мы были твоими детьми, внуками и правнуками, гордостью за то, что мы обладаем твоей силой и входим в династию, которую ты создавал всю свою жизнь, и гордостью за то, что мы Джексоны. Ты первый настоящий Джексон. Легенда, которая начала нашу историю", – написала Пэрис.

Кто такой Джо Джексон?

Американский музыкальный менеджер, наиболее известный как патриарх музыкальной семьи Джексонов, и, в частности, отец короля поп-музыки Майкла Джексона. В начале 1960-х он создал музыкальную группу Jackson 5.