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Дочь Майкла Джексона срочно перенесла операцию: подробности

66 Читати новину українською
Пэрис Джексон
Пэрис Джексон / Instagram

20-летняя дочь легендарного исполнителя Майкла Джексона Пэрис перенесла операцию по удалению абсцесса.

Об этом в субботу, 11 августа, Пэрис Джексон сообщила в Instagram-сториз на своей странице, пишет издание E! News.

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Джексон призналась, что у нее был абсцесс размером с мячик для гольфа. Девушка отметила, что такое новообразование могло лопнуть в любой момент, вызвав заражение крови.

"Вы можете получить сепсис и даже умереть, если у вас появится абсцесс", – сказала Пэрис в видеообращении.

Модель отметила, что она вовремя обратилась в больницу, и это спасло ее. Однако во время операции Пэрис Джексон отказалась от наркоза:

Это была самая сильная боль, которую я когда-либо переносила за всю свою жизнь,
– заявила она.

Интересно, что после операции, Пэрис Джексон на следующий день вышла на сцену, чтобы выступить со своей новой группой The Soundflowers.

 

Теги: LifeStyle Мода Лечение
Источник: 24 Канал
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