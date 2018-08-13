Дочь Майкла Джексона срочно перенесла операцию: подробности
20-летняя дочь легендарного исполнителя Майкла Джексона Пэрис перенесла операцию по удалению абсцесса.
Об этом в субботу, 11 августа, Пэрис Джексон сообщила в Instagram-сториз на своей странице, пишет издание E! News.
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Джексон призналась, что у нее был абсцесс размером с мячик для гольфа. Девушка отметила, что такое новообразование могло лопнуть в любой момент, вызвав заражение крови.
"Вы можете получить сепсис и даже умереть, если у вас появится абсцесс", – сказала Пэрис в видеообращении.
Модель отметила, что она вовремя обратилась в больницу, и это спасло ее. Однако во время операции Пэрис Джексон отказалась от наркоза:
Это была самая сильная боль, которую я когда-либо переносила за всю свою жизнь,
– заявила она.
Интересно, что после операции, Пэрис Джексон на следующий день вышла на сцену, чтобы выступить со своей новой группой The Soundflowers.