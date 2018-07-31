Дочь Обамы подловили с новым бойфрендом: фото
Дочь бывшего президента США Барака Обамы Малию сфотографировали с бойфрендом Рори Фаркуарсоном. Папарацци подловили их, когда пара прогуливалась по вечернему Лондону.
20-летнюю Малию с Рори заметили во время прогулки после ужина в ресторане C Restaurant, пишет Just Jared.
Читайте также: История любви Регины Тодоренко и Влада Топалова
Пара познакомилась в прошлом году в Гарвардском университете, где дочь Обамы перешла на второй курс.
Малия Обама и Рори Фаркуарсон
Как пишут СМИ, Рори Фаркуарсон родом из Великобритании и окончил одну из самых престижных школ страны - школа Регби в графстве Уорикшир.
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Выбор редакции
-
Путешествия по Украине: захватывающие места Днепропетровщины, которые должен увидеть каждыйсегодня, 18:01
-
Мобильный оператор Vodafone повышает тарифы: кто будет платить вдвое большесегодня, 17:05
-
О чем заявил Олешко перед своей гибелью: "Когда вы начнете не дули в карманах держать?"сегодня, 16:12
Комментарии
Тимошенко поразила новым стилем: появились фото16 февраля 2016 , 11:31
Рыбачук объяснил, почему Порошенко не спешит заканчивать войну на Донбассе23 июня 2016 , 21:53 9
Эксперт рассказал, что Путин придумал делать с Донбассом8 мая 2016 , 08:01
Появились фото и видео драки польских и украинских фанатов21 июня 2016 , 21:10 1
Мэрайя Кэри пришла на вечеринку без юбки (18+)28 июня 2016 , 03:40 1
Украинскому певцу позвонили из "ДНР"6 марта 2016 , 15:33