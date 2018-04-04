Дочь Ольги Фреймут удивила взрослыми образами: фото
Старшая дочь телеведущей Ольги Фреймут – Злата Митчел – удивила украинцев стильными и взрослыми "луками". 12-летняя девочка начала модельную карьеру, потому ее страница в Instagram пестрит модными фотографиями.
Как известно, Злата Митчел является первенцем известного украинского "Ревизора" Ольги Фреймут. Девочка родилась в предыдущем браке звезды. Хоть Ольга Фреймут второй раз вышла замуж и воспитывает с Владимиром Локотко двоих детей, на Злату у нее всегда хватает времени. Телеведущая неоднократно вспоминала дочь в эфирах телепередачи "Инспектор Фреймут" и делилась секретами воспитания детей.
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Вероятно, звездная мама разделяет мечту Златы, поскольку вместе с ней позирует перед камерами и способствует ее карьере. Ольга Фреймут, известная изысканным стилем и элегантными нарядами, одевает дочку по последним трендам. Поэтому пока сверстники Златы выбирают кроссовки с джинсами и футболкой, подросток красуется в изысканных платьях, модных костюмах, дополняя свои образы яркими аксессуарами.