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Дочь Орнеллы Мути в который раз поразила сеть откровенными снимками: фото 18+

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Орнелла Мути и Найке Ривелли
Орнелла Мути и Найке Ривелли / Фото из открытых источников

Дочь знаменитой итальянской киноактрисы Орнеллы Мути Найке Ривелли часто показывает поклонникам в своих блогах провокационные обнаженные снимки.

Так, женщина опубликовала фотографии на своей странице в Instagram.

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На фото Найке позирует в ярком синем парике, одетая только в нижнее белье сиреневого цвета. К этому она подобрала телесные туфли на каблуках.

найке рівеллі донька орнелли муті

найке рівеллі донька орнелли муті

найке рівеллі донька орнелли муті
Все фото – Instagram

Кто такая Орнелла Мути?Это итальянская актриса, получившая известность благодаря комедиям "Укрощение строптивого" и "Безумно влюбленный" с Адриано Челентано в главных ролях.

Интересно, что в 2011 Орнелла подтвердила, что у нее был звездный роман с Челентано со словами: "У актеров это нормально – любовь на время фильма".

Известно, что у нее трое детей. Первую дочь Найке Ривелли родила в 19 лет и дала девочке свою фамилию.

Теги: Эротика LifeStyle
Источник: 24 Канал
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