Дочь Стинга встречается с французской актрисой

Дочь британского певца Стинга, 27-летняя Элиот Самнер закрутила роман с 33-летней французской актрисой Жозефин де ла Буме.

Недавно девушек сфотографировали во время романтической прогулки по Парижу. На фото можно увидеть, как Элиот нежно обнимает Жозефин и страстно ее целует, сообщает DailyMail.

Заметим, что дочь Стинга в 2015 году призналась, что она лесбиянка. Тогда девушка сказала, что длительное время находится в отношениях с австрийской моделью Люси фон Альтен.

По словам Элиот, ее знаменитый отец и мать знают о ее сексуальных предпочтениях, однако относятся к этому с пониманием.

Стоит добавить, что 33-летняя Жозефин де ла Буме была замужем за британским диджеем и музыкальным продюсером Марком Ронсоном. После двух лет отношений в 2011-м пара сыграла свадьбу. Однако в мае 2017-го супруги расторгли брак.