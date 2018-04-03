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Дочь Стинга встречается с французской актрисой

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Дочь Стинга встречается с французской актрисой
Дочь Стинга встречается с французской актрисой / Фото из открытых источников

Дочь британского певца Стинга, 27-летняя Элиот Самнер закрутила роман с 33-летней французской актрисой Жозефин де ла Буме.

Недавно девушек сфотографировали во время романтической прогулки по Парижу. На фото можно увидеть, как Элиот нежно обнимает Жозефин и страстно ее целует, сообщает DailyMail.

Заметим, что дочь Стинга в 2015 году призналась, что она лесбиянка. Тогда девушка сказала, что длительное время находится в отношениях с австрийской моделью Люси фон Альтен.

По словам Элиот, ее знаменитый отец и мать знают о ее сексуальных предпочтениях, однако относятся к этому с пониманием.

Стоит добавить, что 33-летняя Жозефин де ла Буме была замужем за британским диджеем и музыкальным продюсером Марком Ронсоном. После двух лет отношений в 2011-м пара сыграла свадьбу. Однако в мае 2017-го супруги расторгли брак.

Теги: Стинг LifeStyle ЛГБТ Музыка
Источник: 24 Канал
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