21-летняя дочь телеведущей Снежаны Егоровой вышла замуж. Церемония бракосочетания состоялась за рубежом.

Снежана Егорова переживала непростой для себя период. Больной развод с Антоном Мухарским, скандальные заявления экс-возлюбленного, госпитализация и трудности в карьере – телеведущая каждый раз сообщала о неприятностях в своей жизни. Однако на смену черной полосе пришла белая – одна из ее старших дочерей – 21-летняя модель и актриса Александра Егорова – вышла замуж.

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Радостную весть сообщила телеведущая в соцсетях. Церемония состоялась 27 июля в США, где и проживает Александра. По словам Снежаны Егоровой, именно за границей ее дочь встретила свою любовь.

Это же надо было прилететь, как Мэри Поппинс, к океану, чтобы встретить там свою любовь! И теперь две судьбы становятся одной историей любви,

– отметила Снежана Егорова.

К волшебному сообщению звезда добавила фото новоиспеченных супругов. Теперь же телеведущая не разглашает ни деталей свадьбы, ни информации о своем американском зяте.

Зазначимо, що телеведуча Сніжана Єгорова – мама 5 дітей. Старші доньки зірки – 27-річна Анастасія та 21-річна Олександра – були народжені у шлюбі з режисером Семеном Горовим.