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Дочь Уилла Смита призналась о попытках суицида, когда ей было 10 лет

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Уилл Смит с дочерью Уиллоу
Уилл Смит с дочерью Уиллоу / Фото из открытых источников

17-летняя дочь голливудского актера Уилла Смита, Уиллоу Смит, рассказала, что хотела покончить жизнь самоубийством в свои 10 лет из-за неопределенности своего будущего.

Более того, юная девушка решилась рассказать об этом в новом ток-шоу "Red Table Talk" ( "Разговоры с красным столом"), где ведущей была ее мать Джада Пинкетт-Смит.

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По словам Уиллоу, это произошло после успешного релиза клипа на песню "Whip My Hair", который состоялся в 2010 году. Тогда после грандиозного успеха она начала переживать, сможет ли она заниматься чем-то другим, если откажется петь. Эти мысли не давали ей покоя, поэтому она не знала, что делать дальше со своим будущим.

Уиллоу и мать Джада Смиты

Все хотели, чтобы после завершения тура, я дописала свой альбом. Я подумала, что не собираюсь этого делать. После того, как все успокоилось, наступило затишье, и мне стало страшно. Я думала, что не смогу заниматься ничем, кроме музыки, а петь я не хотела. Я слушала много печальной музыки, это было безумие, и я резала себе вены,
– поделилась Уиллоу.

Ее мать Джада была просто шокирована признанием родной дочери и могла только спросить у своей дочери, когда это произошло. Она также добавила, что не видела, как Уиллоу делала это.

Уиллоу Смит – Whip My Hair: смотреть видео онлайн

 

Теги: LifeStyle Музыка Голливуд Дети Самоубийство
Источник: 24 Канал
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