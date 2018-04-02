Дочь Виктории Бекхэм тронула звездную маму подарком на Пасху: милое видео
Популярная британская певица и дизайнер Виктория Бекхэм показала, что ей подарил младший ребенок – 6-летняя дочь Харпер. Соответствующее видео появилось на ее странице в Instagram.
Единственная дочь Виктории Бекхэм, которой она много уделяет свободного времени, удивила звездную маму милой открыткой. На подарке Харпер нарисовала фламинго с пальмовыми ветвями. Внутри девочка изобразила их с Викторией Бекхэм.
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Милые детские рисунки очаровали сторонников звезды. Однако надпись, которая была внутри открытки, растрогал и звездную маму, и всех пользователей сети.
Любая мама, ты мой супергерой. Как всегда, ты очень обаятельная и смешная. С любовью, лучшая девочка Харпер,
– написала дочь Виктории Бекхэм.
"Поцелуи на Пасху", – лаконично прокомментировала полученный подарок певица. Почти миллион подписчиков Виктории Бекхэм облюбовали милое сообщение и поздравили знаменитую семью с праздниками.