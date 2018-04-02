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Дочь Виктории Бекхэм тронула звездную маму подарком на Пасху: милое видео

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Виктория Бекхэм с дочкой Харпер
Виктория Бекхэм с дочкой Харпер / Фото из соцсетей

Популярная британская певица и дизайнер Виктория Бекхэм показала, что ей подарил младший ребенок – 6-летняя дочь Харпер. Соответствующее видео появилось на ее странице в Instagram.

Единственная дочь Виктории Бекхэм, которой она много уделяет свободного времени, удивила звездную маму милой открыткой. На подарке Харпер нарисовала фламинго с пальмовыми ветвями. Внутри девочка изобразила их с Викторией Бекхэм.

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Милые детские рисунки очаровали сторонников звезды. Однако надпись, которая была внутри открытки, растрогал и звездную маму, и всех пользователей сети.

Любая мама, ты мой супергерой. Как всегда, ты очень обаятельная и смешная. С любовью, лучшая девочка Харпер,
– написала дочь Виктории Бекхэм.

"Поцелуи на Пасху", – лаконично прокомментировала полученный подарок певица. Почти миллион подписчиков Виктории Бекхэм облюбовали милое сообщение и поздравили знаменитую семью с праздниками.

Kisses at Easter x

Допис, поширений Victoria Beckham (@victoriabeckham)

Теги: LifeStyle Пасхальные праздники Дети Виктория Бекхэм
Источник: 24 Канал
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