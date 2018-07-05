Дочь знаменитого Сержа Генсбура выпустила клип: видео
Дочь легендарных Сержа Генсбура и Джейн Биркин, актриса и певица Шарлотта Генсбур выпустила клип на песню "Sylvia Says". Трек стал частью ее альбома "Rest", который Шарлотта представила в конце 2017 года.
Отметим, что новая композиция певицы основана на стихотворении "Mad Girl's Love Song" знаменитой американской поэтессы Сильвии Плат.
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Режиссером всех видео из альбома стала сама Генсбур. Вдохновил ее снимать клипы самостоятельно режиссер Ларс фон Триер.
Режиссером всем моих клипов я сначала просила стать своего давнего друга Ларса фон Триера. Но тот ответил: "Сама! Ты сможешь, я подскажу",
– рассказала Шарлотта в интервью Vogue.
Charlotte Gainsbourg – Sylvia Says: смотрите видео
Источник: 24 Канал
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