Дочери Сергея Притулы 1 год: милый снимок с празднования

Один из самых популярных юмористов Украины, телеведущий и актер Сергей Притула показал нежное фото с двумя детьми. Семейная идиллия шоумена очаровала сеть.

Сергей Притула с радостью публикует кадры своих рабочих будней. При этом частенько телеведущий с юмором показывает фрагменты съемки, чем привлекает к своей странице серьезное внимание. Так, Сергей Притула опубликовал снимок с Лесей Никитюк, на котором у звезды забавное выражение лица.

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Допис, поширений Сергій Притула (@siriy_ua) 15 Тра 2018 р. о 4:11 PDT

Несмотря на это Сергей Притула редко радует своих поклонников семейными снимками. На фото актер с улыбкой реагирует на мимику своей младшей дочери Соломийки, которой исполнился 1 год. Рядом с Сергеем Притулой сидит его старший сын Дмитрий, который внимательно смотрит, как его сестричка в роскошном белом платье искренне радуется отражению в зеркале.

Малейшей из Притул – 1 год,

– с гордостью написал звездный папа.