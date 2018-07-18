Дочери Сталлоне похвасталась фигурами в купальниках: фото

Дочери звезды боевиков Сильвестра Сталлоне – София и Систин поделилась в соцсетях снимками в пляжных образах.

21-летняя София и ее 20-летняя сестра Систин наслаждались семейным отдыхом в Сен-Тропе. Девушки продемонстрировала прекрасную спортивную форму в стильных купальниках.

София выложила фото, на котором позирует в блестящем крошечном бикини на яхте.

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Допис, поширений Sophia Stallone (@sophiastallone) 16 Лип 2018 р. о 9:32 PDT

А Систин опубликовала кадр в цельном белом купальнике.