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Дочерний сервис PornHub хочет платить своим пользователям

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Дочерний сервис PornHub хочет платить своим пользователям
Дочерний сервис PornHub хочет платить своим пользователям / Коллаж 24 канал

Сайт Tube8, который является дочерним сайтом с порнографией PornHub, хочет платить своим пользователям за просмотр порно. Причем оплачивать планируют в криптовалюте.

Об этом информирует издание Metro.

"Я помню, что мечта о получении денег за просмотр порно всегда казалась невыполнимой. Об этом всегда мечтали, но никогда не осознавали полностью. Теперь, однако, с введением платформы от Vice Industry Token мы сможем отметить изменение парадигмы в потреблении людьми взрослых развлечений", – рассказал представитель Tube8 Робин Тернер.

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Он также пояснил, что заработать можно будет за просмотр видео, его оценку контента и комментирование. То есть Vice Industry Token таким образом хочет стимулировать регистрацию аккаунта и взаимодействие с контентом.

Точные расценки пока неизвестны. Они будут в токенах, а 1 токен стоит около 35 украинских копеек.

Как известно, сервис Tube8 ежемесячно посещают 150 миллионов раз, при этом сайт имеет только 10 миллионов зарегистрированных пользователей.

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Теги: Техно Порно Интернет
Источник: 24 Канал
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