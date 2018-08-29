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Дочерняя система PayPal заработала в Украине

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"Дочка" PayPal заработала в Украине
"Дочка" PayPal заработала в Украине / paypal.com

Система электронных платежей PayPal включила возможность трансграничных переводов для Украины из США. Перевод происходит через дочернюю систему Xoom.

Об этом сказано на странице PayPal for Ukraine Initiative в Facebook.

"PayPal включил возможность трансграничных переводов для Украины. Пока только из США и пока что только через свою дочь Xoom. Но я уверен, что это только начало", – сообщил инициатор группы по внедрению PayPal в Украине Илья Кенигштейн.

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29 августа Xoom расширила список до 130 стран. В него вошла и Украина.

"Xoom значительно увеличивает свое присутствие в Восточной Европе и Африке, поэтому клиенты из США теперь могут отправлять деньги в 70% стран мира, просто скачав приложение Xoom на свой мобильный телефон или зайдя на сайт Xoom", – говорится в сообщении.

Для Украины доступен сервис Cash Pickup, который дает возможность получателю в Украине забрать денежный перевод в одном из банков, указанных на сайте Xoom. В списке – большинство популярных украинских банков: Ощадбанк, Приватбанк, Universal, Pravex, Укргазбанк и другие.

"Что касается лимитов: можно пересылать до 2999 долларов, но не более 6000 долларов за 30 дней. Или расширять лимиты через форму на сайте, предоставив дополнительные документы", – добавил Кенигштейн.

Что такое Xoom? Это система перевода денежных средств, которую PayPal купил в ноябре 2015 года. Ранее Xoom давала возможность пересылать средства в 44 страны, Украины в этом списке не было.

Что такое PayPal? Это международная электронная платежная система, самый распространенный способ расчетов в интернете в мире. PayPal является таким себе посредником между продавцом и покупателем, обеспечивая надежность оплаты платежными картами VISA, MasterCard, American Express и других платежных систем.

PayPal частично работает и в Украине. Можно отправлять платежи из Украины, но нельзя принимать из-за границы.

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Теги: Техно Банки Интернет
Источник: 24 Канал
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