В городе Подольск, в Одесской области, произошел ужасный случай. Водитель на автомобиле Volkswagen Passat несколько раз совершил наезд на беззащитное животное.

Видео обнародовали на странице Police Control Ukraine.

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По предварительной информации, за рулем автомобиля находился сын бывшего депутата областного совета Одесской области от "Партии регионов" Возияна Анатолия Ивановича.

Живодер на автомобиле Volkswagen Passat догонял напуганного пса и несколько раз совершил наезд на беззащитное животное,

– говорится в сообщении.

Сейчас собака породы немецкая овчарка находится под наблюдением волонтеров в одной из клиник Одессы.