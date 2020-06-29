Договорняки на рынке застроек: почему от "смотрящего" столицы зависит бюджет города
Главные деньги столицы – в строительстве и всем, что с ним связано. И неудивительно, что "смотрящего" центральная власть спускает именно на строительство. Годами эту роль играл якобы Вадим Столар, которого когда-то привел к Кличко еще Кононенко. Через Столара в Киеве проходило практически все. От оформления документов на землю до подключения дома к канализации.
Однако после смены власти изменилось все. Хотя нет, только фамилия. Об этом говорится в новом расследовании журналистов Bihus.Info.
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Схемы, застройки, пепел миллиардных тендеров – это все осталось. И у нас есть данные просто из офиса их организатора.
Скандальный офис
Пол года назад СБУ обыскала офис. Расследовала миллиардные переплаты на киевских тендерах. Офис был весь в дыму от сожженных документов. Бумаги сгорели, но СБУ изъяла только ноутбук. Прошло полгода, а по делу тишина.
В то же время содержание ноутбука попало к народному депутату Гео Леросу, а тот передал данные журналистам Bihus.Info. Согласно данным, знакомьтесь – Денис Комарницкий. Главный герой истории.
Денис Комарницкий / Фото Главком
Что известно о Комарницком
В середине 2000-х годов он был соратником Леонида Черновецкого. Для рожденных в этом тысячелетии Черновецкий – "самый отмороженный" мэр Киева и автор грандиозного дерибана земли и коммунального имущества. Комарницкий был его доверенным лицом, обеспечивал выборы, распределял деньги в бюджетной комиссии Киевсовета и активно интересовался судьбой коммунальной недвижимости.
Леонид Черновецкий / Фото Новое время
Когда Черновецкого "вытряхнули" из Киева, Комарницкий тоже исчез с радаров. Это было в 2012 году. И широкие массы даже фамилии его не слышали, пока в 2019 году СМИ не назвали его новым "смотрящим" по Киеву.
С приходом Кличко Комарницкий врастал во все денежные направления в городе. Он делал это виртуозно и совершенно незаметно. Все его сделки, компании приписывали кому угодно, кроме него. Давайте отмотаем несколько лет. И начнем с сего легендарного объекта, крупнейшей сделки во времена мэрства Кличко – Подольско-Воскресенский мостовой переход.
Схемы "ЭкоБудТрейда"
Подольско-Воскресенский мостовой переход – это вечный недострой. Когда Кличко стал мэром, то пообещал, что достройка этого перехода – основная цель. 6,5 миллиарда на достройку отдали фирме "ЭкоБудТрейд". Тендер, если то посмешище можно назвать тендером, провели за считанные дни до введения ProZorro.
После того схематоза мы делали расследование и установили, что фирма оформлена на некоего Фунта, подставное лицо. Фирма начала выигрывать первые тендеры с приходом Кличко. Еще и выигрывать тендеры коммунальных предприятий. Например, у киевского "Спецжилфонда". Набрала несколько миллионов, а затем 6 миллиардов на главный долгострой города.
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Однако сама эта контора ничего не строит и не ремонтирует. Она просто прокладка. Кличко тогда так и не объяснил, что это за контора и почему она выиграла.
Можете себе представить сколько компаний принимают участие в тендерах, которые проводят более тысячи коммунальных предприятий? Если следить за каждым тендером – это, во-первых, просто невозможно. Я реально не знаю кто там генподрядчик,
– сказал тогда Кличко.
Мы же связывали эту фирму и эту схему с директором Спецжилфонда и еще несколькими персонажами столичной коммунально-строительной мафии. В частности, с нынешним заместителем Кличко Вячеславом Непопом.
Виталий Кличко и Вячеслав Непоп / Фото Знай.юа
Непоп там действительно "светился", но, как оказалось, самостоятельным игроком точно не был. И вообще, представляю, как в этот момент хохотал Комарницкий. На компе из офиса Комарницкого куча файлов, касающихся деятельности "ЭкоБудТрейда". В одном из файлов был полный перечень всех компаний, которые контролировались Комарницким – 38 фирм, записанных на подставных лиц.
Там все расписано. И судьбы, и условия, и объекты. "ЭкоБудТрейд" под номером 24. Максим Половко, формальный совладелец, в файлах обозначен как "наш". Вот так вот просто – "наш". В 2017 году, даже несмотря на то, что "смотрящим" считали именно Столара, крупнейший тендер КГГА выиграла именно компания Комарницкого. Ее формальный владелец даже живет в квартире жены Комарницкого. Этому "нашему" у Кличко отдали 6 миллиардов.
Но "ЭкоБудТрейд" – это лишь одна фирма из 40. Некоторые под контролем только Комарницкого. Некоторые у него в партнерстве. В частности, со Столаром. И очень интересно увидеть, как это партнерство выписано. Ведь официально все эти компании записаны на подставных лиц. Ни в одной вы не увидите ни фамилию Столара, ни фамилию Комарницкого. Распределение совладения и обязанности сторон прописываются в "понятийках", которых у нас множество.
► "Понятийка" Комарницкого
В 2018 году Комарницкий подготовил такую "понятийку" по "ЭкоБудТрейду". На тот момент Киев должен был заплатить этой компании 6 миллиардов. И насколько понимаем, Комарницкий обменял эти уже гарантированные деньги на кучу тендеров в будущем. Понятийное соглашение, или, в оригинале, меморандум, готовят между Комарницким, Вадимом Столаром и Максимом Микитасем, владельцем "Укрбуда".
Комарницкий, Микитась и Столар / Фото коллаж 24 канала
Лучшие условия в нем уже тогда были именно у Комарницкого. "Сторона 2 и Сторона 3 отвечает за заказчиков, проведение тендерных процедур, заключение договоров, финансирование по заключенным договорам", – было указано в документе.
Согласно этому меморандуму, Столар и Микитась должны были обеспечить Комарницкому победу на длинном перечне тендеров КГГА. Все объекты выписаны. Прибыль с этих тендеров не делилась, ее забирал себе Комарницкий. Он полностью выводил на свои фирмы прибыли с уже уплаченных Киевом средств за Подольский мост, оставлял за собой деньги за часть дальнейших работ по мосту. И более того, получал контроль и треть прибыли от тендеров, которые Столар и Микитась в дальнейшем выигрывали.
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Если надо зафиксировать момент, когда в городе изменился карман – то вот он. Кстати, это и момент, когда пора задать один вопрос. Хотя ни в одном документе не упоминается лично Кличко и не говорится о каких-то взятках непосредственно ему, в разных "понятийках", где фигурирует Столар, его обязанностью является обеспечивать тендеры в городе, а иногда и прямо указывается "обеспечить политическую поддержку мэра" для различных объектов. И все упомянутые там объекты – успешно реализуются.
Поэтому вопрос звучит так: на каких условиях Вадим Столар, от сотрудничества с которым нынешний мэр постоянно отбивается, обеспечил эти самые тендеры и поддержку ". Ведь тендеры Комарницкий получил.
Фирмы из его списка, напротив которых стоят отметки "наш", ничего сами не строят. Однако выиграли у города тендеров на 13 миллиардов гривен.
"БК Роял Хаус"
Отдельно хочу остановиться на еще одной компании – "БК Роял Хаус". Только за год, с 2019 года, она выиграла коммунальных тендеров на 1 миллиард 300 миллионов гривен. Ее нет в этом файле-списке "наших", но с самого начала ее записывали на "нашего" владельца, а ныне контролируется вокруг "нашими" директором и бенефициаром.
► Как это работает
На тендер киевскому коммунальногму предприятию выходит несколько фирм из перечня Комарницкого. Имитируют бурную конкуренцию. Одна выигрывает. Цена вопроса для города – миллиарды. Основные заказчики:
- коммунальные предприятия "Спецжитлофонд";
- "Житлоинвестбуд УКБ";
- Дирекция шляхотранспортних сооружений.
Они настолько "любят" компании Комарницкого, что уже неправильно называть эти компании коммунальными. Они просто перераспределяют деньги города в нужный карман.
Какая сила у Комарницкого? Мое предположение – деньги Черновецкого. Потому что на том же компьютере огромное количество "понятиек" прописано на совместное строительство. И это строительство неофициальное, где-то из оффшорок, где-то просто кэшем – финансирует Степан Черновецкий, сын бывшего мэра.
Степан Черновецкий / Фото pep.org
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