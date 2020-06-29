Главные деньги столицы – в строительстве и всем, что с ним связано. И неудивительно, что "смотрящего" центральная власть спускает именно на строительство. Годами эту роль играл якобы Вадим Столар, которого когда-то привел к Кличко еще Кононенко. Через Столара в Киеве проходило практически все. От оформления документов на землю до подключения дома к канализации.

Однако после смены власти изменилось все. Хотя нет, только фамилия. Об этом говорится в новом расследовании журналистов Bihus.Info.

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Схемы, застройки, пепел миллиардных тендеров – это все осталось. И у нас есть данные просто из офиса их организатора.

Скандальный офис

Пол года назад СБУ обыскала офис. Расследовала миллиардные переплаты на киевских тендерах. Офис был весь в дыму от сожженных документов. Бумаги сгорели, но СБУ изъяла только ноутбук. Прошло полгода, а по делу тишина.

В то же время содержание ноутбука попало к народному депутату Гео Леросу, а тот передал данные журналистам Bihus.Info. Согласно данным, знакомьтесь – Денис Комарницкий. Главный герой истории.

Денис Комарницкий / Фото Главком

Что известно о Комарницком

В середине 2000-х годов он был соратником Леонида Черновецкого. Для рожденных в этом тысячелетии Черновецкий – "самый отмороженный" мэр Киева и автор грандиозного дерибана земли и коммунального имущества. Комарницкий был его доверенным лицом, обеспечивал выборы, распределял деньги в бюджетной комиссии Киевсовета и активно интересовался судьбой коммунальной недвижимости.

Леонид Черновецкий / Фото Новое время

Когда Черновецкого "вытряхнули" из Киева, Комарницкий тоже исчез с радаров. Это было в 2012 году. И широкие массы даже фамилии его не слышали, пока в 2019 году СМИ не назвали его новым "смотрящим" по Киеву.

С приходом Кличко Комарницкий врастал во все денежные направления в городе. Он делал это виртуозно и совершенно незаметно. Все его сделки, компании приписывали кому угодно, кроме него. Давайте отмотаем несколько лет. И начнем с сего легендарного объекта, крупнейшей сделки во времена мэрства Кличко – Подольско-Воскресенский мостовой переход.

Схемы "ЭкоБудТрейда"

Подольско-Воскресенский мостовой переход – это вечный недострой. Когда Кличко стал мэром, то пообещал, что достройка этого перехода – основная цель. 6,5 миллиарда на достройку отдали фирме "ЭкоБудТрейд". Тендер, если то посмешище можно назвать тендером, провели за считанные дни до введения ProZorro.

После того схематоза мы делали расследование и установили, что фирма оформлена на некоего Фунта, подставное лицо. Фирма начала выигрывать первые тендеры с приходом Кличко. Еще и выигрывать тендеры коммунальных предприятий. Например, у киевского "Спецжилфонда". Набрала несколько миллионов, а затем 6 миллиардов на главный долгострой города.

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Однако сама эта контора ничего не строит и не ремонтирует. Она просто прокладка. Кличко тогда так и не объяснил, что это за контора и почему она выиграла.

Можете себе представить сколько компаний принимают участие в тендерах, которые проводят более тысячи коммунальных предприятий? Если следить за каждым тендером – это, во-первых, просто невозможно. Я реально не знаю кто там генподрядчик,

– сказал тогда Кличко.

Мы же связывали эту фирму и эту схему с директором Спецжилфонда и еще несколькими персонажами столичной коммунально-строительной мафии. В частности, с нынешним заместителем Кличко Вячеславом Непопом.