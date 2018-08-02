Договорные матчи в украинском футболе: десятки обысков и первые подозреваемые

По данным Нацполиции, следователи уже провели десятки обысков и ряд процессуальных мер по фактам организации в Украине договорных матчей.

Среди возможных причастных к "заказным" турнирам называют десятки футбольных функционеров разного уровня. 11-м из них уже вручены уведомления о подозрении, сообщили в Федерации футбола Украины.

Читайте также: Два украинских футболиста попали в перечень топ-50 талантов в Европе

"Как только следствие соберет достаточно доказательств причастности подозреваемых к организации или участии в договорных матчах, такие материалы будут переданы в органы осуществления футбольного правосудия ФФУ, которые будут решать вопрос об отстранении коррумпированных функционеров от любой деятельности, связанной с футболом", – заявил генеральный секретарь ФФУ Юрий Записоцкий.

Напомним, что 22 мая полиция опубликовала список клубов, которые подозреваются в организации договорных матчей. Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что клубов есть 35. Руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий отметил, что в деле о футбольной коррупции уже одиннадцать подозреваемых. Он рассказал, что пять из одиннадцати подозрений выдвинуты профессиональным футболистам.

Другие новости из мира спорта читайте в разделе Спорт24