Доход от игорного бизнеса может быть больше, чем заложено в бюджете: Янченко назвала цифры

В бюджете на 2020 год заложено пессимистический вариант дохода от легализации игорного бизнеса.

Об этом в прямом эфире 24 канала в программе "Политическая анатомия" отметила нардеп от "Слуги народа" Галина Янченко.

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Она отметила, что сейчас в Украине и так существует незаконный игорный бизнес, но зарабатывают на нем криминалитет и некоторые правоохранительные органы, которые это "крышуют". По ее словам, легализовать азартные игры хотят именно для того, чтобы уменьшить подобные схемы и одновременно принести доход в бюджет.

В бюджет заложено 3 миллиарда дохода. Но это даже не так реалистичный, как пессимистический сценарий. А по прогнозам – это может быть от 3 до 10 миллиардов гривен,

– пояснила Янченко.

О приватизации и несоответствии обещаниям

Также она отметила, что еще одним законопроектом, который поможет увеличить бюджет, есть разрешение на приватизацию государственных объектов.

"Это приватизация большая и малая. Мы изменили подход, мы не делаем это в ручном порядке, когда формируется определенный перечень названий предприятий. Мы подошли аналитически и создали критерии. Там не будет места ручному управлению. От приватизации и аренды имущества планируем привлечь примерно 10- 12 миллиардов гривен, это примерно 1% ВВП", – рассказала нардепка.

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По ее словам, именно эти два законопроекта помогут увеличить бюджет, ведь он не соответствует обещанным 40% роста за пять лет.

"Мы унаследовали что-то от предыдущей власти, от предыдущего парламента и правительства. И знаете, что мы унаследовали? Мы унаследовали пиковые выплаты по внешним долгам. В 2020-2021 годах мы как страна должны просто отдать треть нашего годового бюджета кредиторам. Вот там как раз и заложены деньги, которые мы могли бы потратить на инфраструктуру, увеличение соцвыплат и прожиточного минимума", – сказала нардеп в ответ на вопрос о невыполнении обещаний "Слуги народа" по росту экономики.

Больше о приватизации – читайте здесь.

Больше о легализации игорного бизнеса – здесь.

Об основных цифрах Госбюджета на 2020 год – здесь.



Доходы бюджета 2020

В каком состоянии законопроекты об азартных играх и приватизации Стоит отметить, что законопроект об игорном бизнесе пока только доработанный Кабмином и подан на рассмотрение в ВР. А законопроект, которым отменили перечень объектов государственной собственности, не подлежащих приватизации, проголосованный только в первом чтении. Однако доход от них уже внесли в госбюджет 2020.