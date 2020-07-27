Оператор ГТС Украины обнародовал отчет своей деятельности за I полугодие 2020 года. В компании убеждают, что они и в дальнейшем обеспечивают бесперебойное снабжение газом потребителей Украины и в полном объеме выполняют газовый транзит в страны ЕС и Молдовы.

Соответствующий отчет Оператор ГТС Украины обнародовал на своем сайте. В компании подчеркивают, что украинская ГТС не существует сама по себе, а это полноценная часть европейской газотранспортной сети. Вместе с тем украинский оператор ГТС очень зависит от того, сколько будет построено обходных потоков. Поэтому здесь ведут целенаправленную работу с такими проектами, как "Северный поток-2" и "Турецкий поток".

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Объемы газа

Транзит. За 6 месяцев 2020 года Оператор ГТС Украины провел транзит 24,9 миллиарда кубических метров газа, по новому транзитному соглашению. Это на 45% меньше, чем в первом полугодии 2019 года. Тогда объем транзита составил 5,1 миллиарда кубических метров.

За 6 месяцев 2020 года Оператор ГТС Украины провел транзит по новому транзитному соглашению. Это на 45% меньше, чем в первом полугодии 2019 года. Тогда объем транзита составил 5,1 миллиарда кубических метров. Импорт. За первое полугодие 2020 года общие поступления природного газа из стран ЕС в Украину составили 7 миллиардов кубических метров. Это на 24% или на 1,4 миллиарда кубических метров больше, чем за аналогичный период 2019 года.

Указанные объемы импорта включают виртуальный реверс (backhaul) в размере 1,7 миллиарда кубических метров, который также впервые стал доступен с началом 2020 года:

Из Венгрии – 1,2 миллиарда кубических метров.

Из Польши – 0,5 миллиарда кубических метров.

Подземные хранилища . За январь – июнь 2020 года было направлено 6 миллиардов кубических метров газа Оператору ПХГ для закачки в подземные газохранилища. Это на 22% больше, чем в прошлом году, и является абсолютным рекордным значением для этого периода. В то же время за этот период 3,7 миллиарда кубических метров импортируемых объемов направили в подземные газохранилища для хранения на "таможенном складе".

. За январь – июнь 2020 года было направлено Оператору ПХГ для закачки в подземные газохранилища. Это на 22% больше, чем в прошлом году, и является абсолютным рекордным значением для этого периода. В то же время за этот период импортируемых объемов направили в подземные газохранилища для хранения на "таможенном складе". Добыча. От газодобывающих предприятий Украины украинская ГТС в 2020 году получила 9,8 миллиарда кубических метров. Это на 7% меньше аналогичного периода 2019 года.

От газодобывающих предприятий Украины украинская ГТС в 2020 году получила Это на 7% меньше аналогичного периода 2019 года. Потребление. С начала 2020 года украинские потребители всех категорий получили 15,4 миллиарда кубических метров газа, что на 5% больше аналогичного показателя в 2019 году. Кроме того, из-за значительного сокращения транзита общее использование газа для производственно-технологических расходов (ВТВ) уменьшилось на 53% и составляет 0,9 миллиарда кубических метров.

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Доходы и расходы

За первые 6 месяцев 2016 года Оператор ГТС Украины получил 29,4 миллиарда гривен доходов, из которых:

73% – за предоставление услуг по транзиту газа из РФ в страны ЕС и Молдовы,

остальные 27% – за услуги транспортировки в Украине, за услуги по суточной балансировке и прочее.

Общая сумма расходов за этот период составляет 10,1 миллиарда гривен.

Заметим, что более половины затрат использовали на приобретение природного газа для производственных нужд и услуг балансировки. Остальные – на техническое обслуживание и текущие ремонты объектов ГТС, топливо-смазочные материалы и реагенты, налоги и прочие производственные расходы.

Налоги

За январь – июнь 2020 года Оператор ГТС Украины уплатил в бюджеты всех уровней налогов и сборов на общую сумму в 5 миллиардов 151 миллион гривен. Если учесть еще 1,4 миллиарда гривен налога на прибыль, который компания оплатит за 2 квартал 2020 года в августе, то общая сумма отчислений составит 6 миллиардов 551 миллион гривен.

Вместе с тем в компании прогнозируют, что по итогам 2020 года они отчислят ориентировочно 12 – 14 миллиардов гривен в государственный и местные бюджеты. Таким образом, Оператор ГТС должен войти в десятку крупнейших налогоплательщиков в Украине.

Долги

По итогам января – июня 2020 года общая задолженность перед Оператором ГТС Украины за негативные небаланси составляет 1 миллиард 31 миллион гривен.

Сегодня 99%, или 1 миллиард 28 миллионов гривен задолженности сформировали 33 облгаза,

Остальные 4 заказчика услуг транспортировки газа – лишь 2,6 миллиона гривен.

Уровень расчетов облгазов перед Оператором ГТС за негативные небалансы составляет лишь 14%.

По оценке ОГТСУ, если проблема неуплаты со стороны частных облгазов за отобранный газ не будет оперативно решена, то к концу года объем сомнительной задолженности может вырасти до 5 миллиардов гривен.

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